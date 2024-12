Inundații devastatoare în Thailanda. Bilanțul a ajuns la 29 de morți FOTO/VIDEO

Inundaţiile provocate de intemperii au ucis 29 de persoane în sudul Thailandei, unde sunt aşteptate ploi abundente până joi, 5 decembrie, a anunţat miercuri, 4 decembrie, agenţia responsabilă cu gestionarea dezastrelor naturale (DDPM) din această ţară asiatică, informează AFP.

Viiturile, care au început la sfârşitul lunii noiembrie, afectează în prezent peste 155.000 de gospodării din provinciile Songkhla, Pattani, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat şi Phatthalung, au declarat autorităţile.

🆘 Help Southern Thailand is facing severe flooding due to continuous rainfall in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, and Narathiwat. Flash floods and road collapses have occurred in many areas, Please follow and share updates. #น้ำท่วมภาคใต้ pic.twitter.com/Jfq6TDFcho — linnina 린니나 🇫🇷 (@ntdsme03) November 28, 2024

Acestea nu au precizat numărul total al persoanelor afectate sau gradul pagubelor suferite.

Un bilanţ anterior, dat publicităţii marţi, indica 25 de decese.

Creşterea nivelului apelor a dus la strămutarea a circa 33.000 de persoane, a adăugat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătăţii Publice.

WEATHER WARFARE ⚠️ Severe Flooding Devastates Southern Thailand, Displaces Thousands Heavy flooding across seven southern provinces in Thailand has claimed at least four lives and displaced over 240,000 households. Thousands of villages remain submerged as rescue efforts… pic.twitter.com/IK6A2qWEWR — Kristy Tallman (@KristyTallman) November 29, 2024

Autorităţile au reiterat apelul la prudenţă în aceste regiuni din sudul ţării, unde se preconizează ploi abundente până joi, conform serviciului meteorologic.

Operaţiunile de ajutorare a locuitorilor rămaşi izolaţi în urma inundaţiilor sunt în desfăşurare, iar conducte gigantice au fost instalate pentru a pompa apa din anumite zone.

Floods Wreak Havoc In Malaysia, Southern Thailand With Over 30 Killed pic.twitter.com/PEpzEbJyFZ — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) December 4, 2024

Viiturile au afectat şi Malaezia vecină. Autorităţile au raportat marţi cinci decese.

Episoadele musonice au loc anual în aceste ţări din Asia de Sud-Est, însă oamenii de ştiinţă afirmă că încălzirea globală le creşte intensitatea şi poate face ca inundaţiile devastatoare să fie mai frecvente.

În septembrie, taifunul Yagi a provocat inundaţii masive în nordul regatului, precum şi în Vietnam, Myanmar şi Laos, ucigând sute de persoane.

