Momentul când un drum se rupe în două din cauza inundațiilor devastatoare din Turcia. 14 oameni au murit în urma viiturilor VIDEO

După ce a fost lovită de mai multe cutremure devastatoare, Turcia s-a confruntat și cu inundații puternice.

Ploile torențiale au făcut ravagii în două provincii din sud-estul țării, Sanliurfa și Adiyaman. Mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar un drum s-a rupt în două, potrivit Adevărul.

Printre cei afectați s-au aflat și sinistrații cutremurului devastator din februarie. În districtul Iskenderun din provincia Hatay, apa a inundat corturile care adăposteau supravieţuitori ai cutremurelor. Potrivit autorităților, în cele două provincii au murit 14 oameni în urma inundațiilor.

The flood hit the #Turkish city of Sanliurfa, which has already suffered from earthquakes. As a result of the flood, at least 5 people died.