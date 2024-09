Furtuna Boris stârnește panică în Ungaria. Budapesta se pregătește de „revărsarea deceniului” FOTO/VIDEO

Ungaria se pregăteşte de cele mai grave inundaţii provocate de Dunăre de un deceniu, potrivit primarului Budapestei Gergely Karácsony, în contextul în care nivelul apei fluviului urmează să atingă 8,5 metri în apropierea capitalei, relatează Euronews.

Armata, serviciile de urgenţă şi voluntari construiesc baraje minuţios planificate, pe baza lecţiilor învăţate la ultimele inundaţii mari, în 2013.

”Problema este că în 2013 valul era scurt, iar acum, dacă este mai lung, digurile vor fi udate, nisipul va fi udat, iar dacă începe să se scurgă undeva nu este uşor de prins”, declară un voluntar, György Molnár.

Numeroşi locuitori din sate de la nord de Budapesta au făcut toate demersurile necesare.

Unii dintre ei reuşesc să-şi păstreze umorul în pofida previziunilor.

”Începând din această seară, vom face de pază pe baraj în fiecare seară. Eu am pregătit deja şemineul, prietenii şi familia sunt invitaţi, vom prăji slănină”, se amuză Tamás Kreisz.

The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu