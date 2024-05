57 de morți și 22 de dispăruți: Bilanț tragic al scurgerilor de lavă rece din insula indoneziană Sumatra, după ploile de sâmbătă VIDEO

Scurgerile de lavă rece provenită de la un vulcan situat pe insula Sumatra, în vestul Indoneziei, au luat, până acum, viața a 57 de oameni, 22 sunt dați dispăruți, a anunţat marţi seara, 14 mai, un reprezentant de rang înalt al unei agenţii locale pentru gestionarea dezastrelor, citat de Xinhua.

"Salvatorii au găsit astăzi mai multe cadavre, numărul total al victimelor crescând la 57. Până în prezent, cele 22 de persoane date dispărute ar fi ţinta operaţiunii de căutare şi salvare", a declarat pentru Xinhua şeful unităţii de reabilitare şi reconstrucţie a Agenţiei pentru gestionarea dezastrelor din provincia Sumatra de Vest, Ilham Wahab.

Oficialul a precizat că salvatorii se vor concentra asupra estuarelor râurilor, deoarece mai multe cadavre au fost găsite în aceste zone.

Pe uscat, accentul va fi pus pe locurile în care se bănuieşte că victimele au fost îngropate de lava rece, a adăugat el.

Indonesia’s Mt Ibu Erupts After Flash Floods and Cold Lava Kill Over 40

