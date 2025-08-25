Administraţia Naţională Apele Române a anunţat că, după trei săptămâni „de muncă intensă” şi sprijin din toată ţara, lacul Izvorul Muntelui, din judeţul Neamţ, a fost curăţat de cantitatea imensă de buşteni, dar şi de animalele moarte aduse de viituri în urma inundaţiilor puternice de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. Din cauza acestei situaţii, în comuna Poiana Teiului a fost instituită atunci stare de alertă.

Între timp, potrivit Apelor Române, lacul a fost curăţat şi este acum „mai curat şi mai aproape de echilibrul natural”.

„Aşa arată astăzi lacul Izvorul Muntelui – mai curat şi mai aproape de echilibrul natural. Trei săptămâni de muncă intensă, sprijin din toată ţara şi zeci de colegi implicaţi au făcut posibilă această transformare. Felicitări tuturor autorităţilor implicate, dar mai ales echipelor noastre de la Apele Române Siret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ şi nu numai pentru efortul depus”, afirmă reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române, pe pagina de Facebook, unde au postat un video cu acumularea din Neamţ.

La începutul lunii august, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirma că în lacul Izvorul Muntelui-Bicaz, din judeţul Neamţ, exista o cantitate foarte mare de buşteni, dar şi de animale moarte şi spunea că acesta trebuie curăţat. Arafat preciza că lacul se află în administrarea Hidroelectrica, iar compania trebuie să colaboreze cu Romsilva şi Apele Române pentru strângerea buştenilor din lac şi a animalelor moarte. Potrivit lui Arafat, operaţiunea urma să fie finanţată de către Hidroelectrica.

În 4 august, Prefectura Neamţ anunţa suplimentarea forţelor care interveneau pentru curăţarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz, fiind trimise excavatoare şi bărci şi fiind deschisă încă o rampă de colectare.

Ampla şi dificila acţiune de curăţare a lacului de la Bicaz a fost realizată în colaborare de către Hidroelectrica, structurile teritoriale ale Apelor Române şi autorităţile locale.

În perioada 27-28 iulie, sute de gospodării din judeţele Neamţ şi Suceava au fost distruse, unele complet, de inundaţiile puternice provocate de precipitaţiile abundente. În unele locuri, cantitatea de apă căzută a totalizat aproape 80 de litri pe metru pătrat într-un interval de trei ore. În aceste condiţii, s-a ajuns la un debit istoric de 534 mc/s pe râul Bistriţa, la staţia hidrometrică Frumosu.

