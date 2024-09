Bebeluș de 5 luni și bunica lui, luați de viitură. Autoritățile îi caută disperate. Părinții copilului, salvați în ultima clipă VIDEO

Este dezastru în regiunea Toscana din centrul Italiei. Ca și în România, inundațiile au făcut prăpăd. Mai mult decât atât, doi turiști străini, un bebeluș de cinci luni și bunica acestuia, au fost dați dispăruți marți, 24 septembrie, după ce o viitură a lovit peste noapte.

Echipele de salvare i-au căutat pe cei doi marți, 24 septembrie, folosind scafandri, câini de salvare și drone. Părinții și bunicul bebelușului au fost salvați, în ultimul moment, de pe acoperiș după ce clădirea în care se aflau a fost inundată. Ei se aflau în provincia Pisa, care a fost lovită de ploi torențiale. Pompierii nu au precizat naționalitatea turiștilor, scrie observatornews.ro.

Il violento nubifragio in #Toscana. Sono ore di apprensione per un neonato di 5 mesi e per la nonna che risultano dispersi - da questa notte - a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. pic.twitter.com/5OXzwzNhT5