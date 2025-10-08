Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 08:32
927 citiri
Cantitate mare de precipitații înregistrată în Bucuresti FOTO Pixabay
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat aproape 350 de sesizări în contextul codului roșu de precipitații.
Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roşu de precipitaţii, au fost primite şi soluţionate aproape 350 de sesizări.
”În intervalul 07/10/2025 07:00 – 08/10/2025 03:25 (20:25 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate totală de 42.77 l/m2 . Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Octombrie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 44.3 l/m2, ceea ce înseamnă că în 20:25 ore s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni”, transmite miercuri dimineaţă Apa Nova.
Compania precizează şi că, de la începtul lunii şi până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101.12 l/m2, reprezentând ~228 % raportat la cantitatea medie multianuală.
”Evenimentul pluvial a avut o distribuţie uniformă pe suprafaţa Municipiului Bucureşti, iar cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de ~ 112 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu multianual al Răului Prut (110 mc/s), şi un volum tranzitat de peste 4.9 mil m3, reprezentând ~ 33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii”, menţionează Apa Nova.
Aproape 350 de sesizări primite din partea clienţilor şi a autorităţilor au fost soluţionate până la primele ore ale dimineții zilei de 08 octombrie de echipele de intervenţie ale Apa Nova.
