Situație critică în Ungaria, din cauza inundațiilor. Viktor Orban a ieșit cu barca pe Dunăre VIDEO

Ungaria se pregăteşte de cele mai grave inundaţii provocate de Dunăre de un deceniu. Nivelul apei fluviului urmează să atingă 8,5 metri în apropierea capitalei.

Viitura de pe Dunăre a ajuns la cel mai înalt nivel în Ungaria. Apele fluviului au inundat mai multe zone, inclusiv clădirea Parlamentului, iar autoritățile sunt în stare de alertă maximă. Stațiile de metrou și drumurile aflate de-a lungul fluviului au fost închise, în timp ce la periferia Budapestei, mai multe case au fost complet acoperite de ape, potrivit antena3.ro.

Premierul Viktor Orban a ieșit cu barca pe Dunăre, în Budapesta.

„Din cauza ploilor abundente și a inundațiilor, situația este critică în întreaga Europă Centrală. Conform celor mai recente prognoze, perioada crucială pentru Ungaria va începe mâine, așa că măsurile de protecție împotriva inundațiilor sunt în plină desfășurare. Vom reuși!”, a transmis Viktor Orban.

Due to heavy rains and #floods, the situation is critical all across Central Europe. According to the latest forecasts, the crucial period for #Hungary will begin tomorrow, so flood protection is going full steam ahead. We will do it! pic.twitter.com/F1JiWwP1fr