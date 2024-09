Inundații de proporții în Budapesta. Stare de alertă după ce Dunărea a ieșit din matcă. Vârful viiturii se apropie VIDEO

Este stare de alertă în Ungaria după ce Dunărea a ajuns pe străzile din Budapesta, iar nivelul său este așteptat să crească. Un milion de saci de nisip vor fi folosiți pentru a se ridica diguri provizorii.

Budapesta își ridică diguri provizorii pentru a se proteja de inundații. Apele Dunării s-au revărsat deja în zona Parlamentului din Budapesta. Dar autoritățile se așteaptă ca inundațiile să atingă vârful în Budapesta pe 21 septembrie. Primarul Capitalei Ungariei a anunțat că vor fi folosiți un milion de saci de nisip pentru a întări apărarea de inundații, relatează europafm.ro.

🇭🇺 The #Danube , which has overflowed its banks, has begun to #floodalert the streets of #Budapest . pic.twitter.com/xE7VDznCiI

Mii de muncitori și voluntari lucrează deja pentru a apăra capitala ungară de potențialele efecte devastatoare ale inundațiilor. Ridică diguri provizorii cu ajutorul prelatelor și sacilor de nisip.

Nivelul Dunării din zona capitalei Ungariei a crescut în ultimele zile din cauza precipitațiilor provocate de ciclonul Boris care a lovit mai multe țări europene. A plouat în câteva zile cât în câteva luni.

The Danube has flooded in Budapest! This is what the lowest part of the city looks like#Powodź #Powodz2024 #Budapest

