Cel puțin 20 de australieni au murit în inundații. Autoritățile vor să evacueze 60.000 de cetățeni din Sydney

Cel puţin 20 de persoane au murit în inundaţii care afectează de o săptămână coasta de est a Australiei, anunţă marţi, 8 martie, autorităţile. Totodată, aproximativ 60.000 de locuitori au fost îndemnaţi să evacueze din calea apei, relatează AFP.

Două persoane căutate după ce maşina în care se aflau a fost găsită în mijlocul unei revărsări de ape, precizează poliţia.

Aproximativ 60.000 de locuitori ai celui mai mare oraş din Australia au fost îndemnaţi marţi să plece de acasă, în perspectiva unor ploi diluviene şi inundaţii în numeroase zone în oraş, au anunţat serviciile se salvare.

Ploi diluviene care s-au abătut asupra oraşului Sydney au acoperit poduri, au inundat case, au luat maşini şi acoperişul unui supermarket, care s-a surpat.

Apa a început să se scurgă marţi peste barajul Manly, la nord de oraş, iar 2.000 de locuitori au fost îndemnaţi să evacueze zona.

La periferia Georges Hall, situată pe malul unui râu, vehicule erau pe jumătate în apă, iar poliţia a salvat persoane blocate în maşini după o creştere bruscă a nivelului apei.

Serviciile de salvare erau puse la grea încercare marţi, în timp ce ploi torenţiale şi furtuni violente continuau să afecteze statul New South Wals, a două săptămână la rând.

Agenţia meteorologică australiană a lansat un apel la atenţie în următoarele 48 de ore, care se anunţă ”dificile”.

Alerte de revărsare de ape au fost lansate pe cei 200 de kilometri ai Coastei de Est.

Aceste inundaţii sunt ”echivalentul acvatic al incendiilor de pădure” fără precedent care au devastat timp de luni de zile Australia în 2019 şi 2020, declară AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare, Phil Campbell.

Aceste intemperii violente, care au început săptămâna trecută, au cauzat pagube materiale şi faunei asemănătoare acestor incendii, declară el.

”Ele au aceleaşi consecinţe asupra populaţiei: blocarea drumurilor, avarierea infrastructurilor şi pene de curent”, subliniază el.

În ultimele 24 de ore, salvatori au fost chemaţi în ajutor de 100 de persoane, iar acest bilanţ urma să crească marţi, când o furtună urma să lovească Sydney.

În nordul statului New South Wales, inundaţii au distrus case, au luat maşini şi au obligat sute de locuitori să se refugieze pe acoperişuri.

Operaţiuni îndelungate şi dficile de curăţare au fost lansate.

Un oraş situat la sud de Brisbane, Mullumbimby este, de mai multe zile, izolat de restul lumii, fără telefon, Internet şi ajutor dn afară, declară AFP un locuitor, Casey Whelan.

”Mulţi oameni de pe strada mea nu pot să fie indemnizaţi de asigurători (...). N-au niciun mijloc să reconstruiască”, deplânge el.

Australa a fost afectată dur, în ultimii ani, de modificări climatice - secete, incendii de vegetaţie sângeroase, iar inundaţii sunt tot mai frecvente şi mai intense.

