Două persoane au fost găsite moarte în centrul Italiei, în Emilia Romagna, unde ploi puternice care au durat 48 de ore au provocat inundarea unor case şi alunecări de teren.

”Avem două victime confirmate (...), una în surparea unei case, iar cealaltă o persoană în vârstă pe bicicletă luată de o revărsare de ape”, au anunţat miercuri pompierii din Emilia Romagna.

”Nu putem exclude prezenţa altor persoane în casa care s-a surpat, iar echipe specializate lucerază la faţa locului”, au anunţat ei.

Persoana în vârstă era un bărbat în vârstă de 80 de ani care circula pe bicicletă într-o ”zonă interzisă circulaţiei”, iar ”două persoane au fost date dispărute” în casa surpată, în care pompierii au găsit un singur cadavru, precizează într-un comunicat regiunea italiană.

🚨#BREAKING: Multiple rescue operations ongoing across #Italy’s Emilia-Romagna region for people trapped by floodwaters; at least one person reported killed pic.twitter.com/90BVBHKtkU