Inundații puternice și alunecări de teren după ploile torențiale din China. Autoritățile au făcut eforturi contracronometru pentru a-i salva pe oameni VIDEO

Locuitorii din sudul Chinei se confruntă cu inundații puternice, după ce trei zile a plouat torențial.

Autorităţile au iniţiat operaţiuni de evacuare urgentă a localnicilor, echipele de salvare făcând eforturi contracronometru pentru a-i scoate pe oameni din casele inundate.

În câteva ore, zeci de localnici din provincia Guizhou au fost evacuaţi. Un pescar surprins de viitură a fost salvat în ultimul moment, potrivit Știrile TVR.

Severe rainfall wreaked havoc on various areas of the Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture in central China's Hunan Province on Friday, leading to widespread flooding of streets, residential buildings, and agricultural facilities.https://t.co/h2rn9h8HDK pic.twitter.com/OoKuxCqs5X