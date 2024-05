Furtunile și inundațiile au lovit sudul Braziliei. Bilanțul morților a ajuns la 139 de persoane VIDEO

În urma ploilor abundente din statul brazilian Rio Grande do Sul, bilanţul victimelor a crescut la 136 de morţi, a anunţat, sâmbătă, organismul guvernamental de apărare civilă, de la 126 în ziua precedentă, în timp ce alte 125 de persoane sunt date dispărute, informează Reuters.

Furtunile şi inundaţiile care au lovit cel mai sudic stat din sudul ţării sud-americane au provocat, de asemenea, strămutarea a aproximativ 537.000 de persoane, potrivit organismului local de apărare civilă, o creştere semnificativă faţă de cele 340.000 raportate cu o zi înainte.

Aproximativ 446 de centre urbane au fost afectate, cu impact asupra vieţilor a peste 2,1 milioane de persoane într-un stat a cărui populaţie este de aproximativ 10,9 milioane de locuitori.

Meteorologul Metsul a anunţat că, după un scurt răgaz, ploile care s-au abătut vineri asupra statului au început să umple râurile, într-o situaţie pe care a numit-o "îngrijorătoare".

"Precipitaţiile acumulate se produc în cea mai rea regiune posibilă având în vedere scenariul actual de inundaţii, de-a lungul bazinelor şi în izvoarele principalelor râuri care sunt încă pline", a declarat serviciul meteorologic într-o declaraţie publică.

Horse in the middle of floods, on top of a roof in Brazilian city of Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/mqFrweQXIM