Situaţie dramatică, după inundaţiile devastatoare din Afganistan. Sute de persoane au murit şi sate întregi au fost măturate de viituri

Inundaţiile violente cauzate de ploile torenţiale au devastat mai multe sate din nordul Afganistanului, provocând moartea a 315 persoane şi rănirea a peste 1.600 de persoane, au anunţat autorităţile afgane duminică, 12 mai.

Sătenii îşi înmormântează morţii, iar agenţiile umanitare avertizează asupra riscului de extindere a acestei catastrofe, informează Reuters.

Mii de locuinţe au fost avariate şi efective întregi de animale au fost ucise, a anunţat Ministerul afgan pentru refugiaţi, condus de talibani, în timp ce asociaţiile umanitare au avertizat cu privire la deteriorarea unităţilor medicale şi a infrastructurii vitale, cum ar fi reţeaua de aprovizionare cu apă, în contextul în care străzile sunt acoperite de noroi.

În districtul Nahrin din provincia Baghlan, localnicii au purtat pe umeri trupurile neînsufleţite ale persoanelor decedate spre cimitirul local.

"Nu avem alimente, apă potabilă, adăpost, pături, absolut nimic, inundaţiile au distrus totul", a declarat Muhammad Yahqoob, care a pierdut 13 membri ai familiei sale, inclusiv copii.

Supravieţuitorilor le este greu să facă faţă acestei situaţii, a adăugat el.

"Din 42 de case, doar două sau trei au mai rămas, viiturile au distrus întreaga vale", a spus acelaşi localnic.

Într-un comunicat, ministrul Economiei din Guvernul taliban, Mohammad Hanif, a cerut Organizaţiei Naţiunilor Unite, agenţiilor umanitare şi companiilor private să ofere sprijin persoanelor afectate de inundaţii.

"Vieţi omeneşti şi mijloace de trai au fost distruse de apă", a declarat Arshad Malik, directorul filialei din Afganistan a organizaţiei Save the Children. "Viiturile au măturat sate întregi, au luat cu ele case şi animale", a adăugat el.

Arshad Malik estimează că 310.000 de copii locuiesc în districtele cele mai afectate, adăugând: "Copiii au pierdut totul".

Ministerul pentru refugiaţi a precizat că bilanţul de duminică al persoanelor decedate şi rănite provine de la Biroul provincial din Baghlan, potrivit unui mesaj publicat pe reţeaua de socializare X. Duminică dimineaţă, Ministerul de Interne anunţase că bilanţul inundaţiilor de vineri era de 153, avertizând însă că numărul victimelor ar putea să crească în perioada următoare.

Afganistanul este predispus la dezastre naturale şi este considerat de Organizaţia Naţiunilor Unite drept una dintre cele mai vulnerabile ţări din lume în faţa consecinţelor generate de schimbările climatice.

Afganistanul s-a confruntat cu o scădere a ajutorului internaţional după ce talibanii au preluat puterea în urma retragerii forţelor militare străine în 2021, deoarece ajutorul pentru dezvoltare, care constituia coloana vertebrală a finanţelor guvernamentale, a fost redus.

Situaţia ajutorului internaţional s-a înrăutăţit şi mai mult în anii următori, deoarece guvernele străine se confruntă cu crize globale concurente şi cu o condamnare tot mai mare a restricţiilor impuse de talibani femeilor afgane.

🔴Breaking: Flash floods ravage #Afghanistan, killing more than 300 people in Baghlan and destroying more than 1000 houses.

This has been one of many floods over the last few weeks, due to unusually heavy rainfall. WFP is now distributing fortified biscuits to the survivors. pic.twitter.com/X4AaBW5TIC