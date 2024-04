Bilanţul deceselor provocate de furtuni în Afganistan şi Pakistan a crescut la cel puţin 137 în ultimele zile, precipitaţii abundente fiind aşteptate în continuare în unele zone, informează DPA.

Cel puţin 67 de persoane au murit în Pakistan, potrivit unei declaraţii făcute joi, 18 aprilie, de autoritatea responsabilă cu gestionarea dezastrelor, pe fondul unor precipitaţii neobişnuit de abundente pentru această perioadă a anului.

#Afghanistan #Floods in #Kandahar Province #destroy many homes and a number of #casualties are reported pic.twitter.com/ZRNEDVptDo

Starea de urgenţă a fost declarată la Karachi, în sudul ţării. Infrastructura precară a metropolei face ca aceasta să fie deosebit de vulnerabilă la efectele furtunilor.

Death toll in #Afghanistan rises to 70 after extreme rainfall and flash floods hit 23 provinces #Flood #Asia #Flashflood #Flooding #Rain #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/Lz2TXKyVIq

În Afganistan, circa 70 de persoane au murit şi 56 au fost rănite în urma unor ploi abundente şi a unor inundaţii la nivelul întregii ţări, iar 2.627 de case au fost avariate, a anunţat joi autoritatea responsabilă cu gestionarea dezastrelor.

În ultimele luni, în Afganistan ninsorile şi ploile abundente s-au soldat cu numeroşi morţi şi răniţi după o iarnă neobişnuit de blândă.

Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundaţiile şi seceta, sunt în creştere în Afganistan şi Pakistan din cauza schimbărilor climatice, potrivit meteorologilor.

Almost half of Afghanistan's 34 provinces including Kabul and Parwan were recently hit by heavy rain or snowfall, with flash floods causing human and property losses to worsen poverty in some areas https://t.co/5ubw2kJgeb pic.twitter.com/AAUJ721KNR