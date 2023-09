Inundații apocaliptice în Libia: 10.000 de oameni sunt dați dispăruți VIDEO

Aproximativ 10.000 de persoane sunt considerate dispărute în urma inundaţiilor dezastruoase din Libia, a declarat marţi, 12 septembrie, un oficial al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IFRC), citat de Reuters.

”Putem confirma, din sursele noastre independente de informaţii, că numărul persoanelor dispărute atinge 10.000 până în prezent”, a declarat Tamer Ramadan, şeful delegaţiei IFRC în Libia.

”Numărul morţilor este uriaş şi ar putea ajunge la mii”, a spus oficialul.

Aproape un sfert din oraşul Derna, situat în estul Libiei, este distrus de inundaţii, după ce s-au rupt baraje în urma furtunii Daniel din Mediterană. Peste 1.000 de cadavre au fost recuperate până în prezent, a declarat marţi un ministru din cadrul administraţiei care controlează estul ţării.

Devastation in Derna as one official says a quarter of the city in eastern #Libya has been destroyed in #StormDaniel, with 1,000 bodies recovered so far - with many more missing #درنة #إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/H5SFkPE5pf