Inundații catastrofale în Afganistan. Cel puțin 14 morți și mii de familii refugiate din calea apelor furibunde VIDEO

Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe zone din Afganistan. Peste 1.000 de familii din provincia Ghor (centrul țării) au fost nevoite să-şi părăsească gospodăriile, conform unui anunţ făcut luni, 6 mai, de Ministerul afgan pentru Refugiaţi, transmite DPA.

Inundaţiile au distrus case, ferme şi terenuri agricole, lăsându-i pe mulţi afgani fără mijloace de subzistenţă.

Televiziunea afgană TOLOnews, citând Autoritatea Naţională pentru Managementul Dezastrelor, a raportat duminică moartea a cel puţin 14 persoane din cauza inundaţiilor.

