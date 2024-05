Inundații catastrofale în Brazilia. Opt persoane au murit și peste 20 sunt date dispărute VIDEO

Opt persoane au murit, până acum, şi alte 21 sunt date dispărute după ploilor torenţiale care s-au abătut săptămâna aceasta asupra statului brazilian Rio Grande do Sul, a precizat miercuri, 1 mai, serviciul pentru protecţie civilă, potrivit Reuters.

Autorităţile au raportat peste 1.400 de persoane strămutate înaintea furtunilor care au dus la creşteri ale nivelurilor râurilor şi la inundaţii în diferite părţi ale statului, afectând 104 municipalităţi.

Unimaginable conditions during flooding in Nova Prata, Serra Gaúcha region, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

Într-un raport publicat marţi, 30 aprilie, referitor la condiţiile hidrologice, autorităţile regionale au prezis risc de inundaţii "practic pe întreg teritoriul statului" având în vedere perspectiva unor "precipitaţii intense", care vor continua în următoarele zile.

Buletinul mai precizează că inundaţiile ar putea fi severe în bazinele multor râuri, unde există riscul unor viituri sau dislocări masive de teren în regiuni cu pante abrupte.

Guvernatorul statului, Eduardo Leite, a exprimat miercuri, 1 mai, pe platforma X, condoleanţe pentru decesele cauzate de furtuni, adăugând că guvernul depune eforturi pentru a localiza persoanele dispărute şi a asigura siguranţa în zonele de risc.

Aerial footage of the flooding in the Santa Maria region, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

