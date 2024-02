Cyprien Seka îşi priveşte îngrijorat unul dintre cei trei copii dormind pe podeaua unui cort aglomerat, într-o tabără improvizată pentru persoanele strămutate în urma inundaţiilor din Republica Democrată Congo (RDC), întrebându-se dacă vor putea vreodată să revină acasă în siguranţă, relatează vineri, 16 februarie, Reuters.

Ploile torenţiale au umflat fluviul Congo până la cel mai înalt nivel din ultimii 60 de ani, la sfârşitul lunii decembrie, forţând aproximativ 500.000 de persoane să fugă din calea apelor în creştere.

"A trecut aproape o lună de când ne-am părăsit casele din cauza inundaţiilor... Suferim", a declarat Cyprien Seka în tabăra ridicată pe terenul unei biserici catolice de la periferia capitalei Kinshasa.

Ca multe alte familii, cea a lui Seka şi-a pierdut aproape toate bunurile în goana din calea apelor.

În condiţiile în care unele zone sunt în continuare inundate, circa 2.400 de persoane stau înghesuite de săptămâni în acest complex.

Mulţi dintre cei afectaţi sunt nevoiţi să doarmă afară, pe pământ, din cauza lipsei de spaţiu în corturile comune.

"Noaptea este îngrozitor aici", povesteşte o bunică în vârstă de 55 de ani, Pansel Moto Pamba. "Mulţi sunt împrăştiaţi, înghesuiţi... e sufocant, nu poţi respira", a adăugat ea arătând spre rogojina uzată pe care stă întinsă.

Şaisprezece dintre cele 26 de provincii din RDC sunt afectate de consecinţele inundaţiilor care au ucis cel puţin 221 de persoane, au avariat zeci de mii de locuinţe şi au expus comunităţile deja vulnerabile unui risc crescut de malarie şi tifos, potrivit autorităţilor congoleze şi organizaţiei Medecins Sans Frontieres.

Amploarea situaţiei a subliniat nevoia urgentă de îmbunătăţire a gestionării şi răspunsului la inundaţii, în special în jurul capitalei, a declarat hidrologul Raphael Tshimanga de la Universitatea din Kinshasa. "Teama este enormă pentru Kinshasa, care primeşte fluxul cumulat al întregului bazin al fluviului Congo", a explicat el, adăugând că nivelurile ridicate ale defrişărilor agravează impactul ploilor abundente.

