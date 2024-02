Ploile puternice și furtunile continuă să afecteze Emiratele Arabe Unite, în cursul zilei de marți, 13 februarie.

Departamentul de specialitate al Emiratelor Arabe Unite a anunțat precipitații în anumite regiuni de nord și de est în timpul zilei de marți, 13 februarie.

De asemenea, au fost raportate ploi abundente până la moderate în Khor Fakkan, Kalba, în emiratul Sharjah și Al Hayi, Mai, și pe Aeroportul Internațional din Fujairah, conform khaleejtimes.com.

Din cauza ploilor abundente care continuă să lovească EAU, autoritățile au decis continuarea muncii la distanță inclusiv marți, pe 13 februarie, pentru angajații din departamentele guvernamentale.

De asemenea, termenul este același și pentru instituțiile de învățământ și universitățile publice sau private, măsură luată pentru siguranța elevilor și a studenților.

#BREAKING: UAE SEES RAIN'S MANY FACES – DESERT NATION GRAPPLES WITH RAINS, THUNDERSHOWERS, & HAILSTORMS. DUBAI UNDER WATER AS FLOODS ENGULF THE CITY, TEMPERATURES PLUMMET BELOW 17°C. OFFICES SHUT, REMOTE WORK KICKS IN, AUTHORITIES ISSUE URGENT SAFETY WARNINGS. #Dubai #Flood… pic.twitter.com/iVqrSt2kBO