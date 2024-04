Autoritățile au anunțat că trei lucrători filipinezi au murit în urma inundaţiilor fără precedent care au afectat la începutul acestei săptămâni Emiratele Arabe Unite. Traficul rămâne perturbat vineri, 19 aprilie, pe aeroportul din Dubai, informează AFP.

Două femei şi-au pierdut viaţa în emiratul Dubai, iar un bărbat a decedat la Sharjah, a precizat Departamentul filipinez al lucrătorilor migranţi într-un comunicat publicat joi seara.

