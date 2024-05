Inundaţii grave în Kenya: Autoritățile au cerut evacuarea din zona barajelor FOTO/VIDEO

Autoritățile din Kenya au ordonat evacuarea persoanelor care locuiesc în apropierea a 178 de baraje şi rezervoare, pe măsură ce ploile abundente continuă, conform BBC.

Ministerul de Interne a avertizat că acumulările de apă s-au umplut sau sunt aproape umplute şi se pot deversa în orice moment, prezentând un risc mare pentru persoanele care locuiesc în apropierea lor.

Populaţiei i s-a oferit un termen 24 de ore de la 18:30, ora locală, joi, 2 mai, să plece.

The number of people who have lost their lives in the Southern Kenya 🇰🇪 floods has risen to 188.#SouthernKenyafloods #floods #KenyaFloods #Kenya pic.twitter.com/K5Q6FJ55I3 — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 2, 2024

Ploile abundente recente au provocat inundaţii severe şi alunecări de teren în Kenya şi Tanzania.

Aproximativ 188 de persoane au murit în Kenya din martie, iar alte 90 sunt dispărute, conform ultimelor estimări oficiale. Alte 155 de persoane au murit în Tanzania.

Inundaţiile au afectat şi capitala Nairobi.

NEW: A quick thinking Kenyan tour guide saved the lives of 14 tourists and 25 staff in the Maasai Mara after waking them up and moving them to water tanks as their camp was surrounded by flood waters. Our latest on CNN as heavy rains continue in Kenya pic.twitter.com/zZaBap6mn3 — Larry Madowo (@LarryMadowo) May 2, 2024

Oficialii se aşteaptă ca situaţia să se agraveze în următoarele zile odată cu venirea vremii mai extreme.

„În mod crucial, regiunea de coastă este probabil să se confrunte cu ciclonul Hidaya, care va avea ca rezultat precipitaţii abundente, valuri mari şi vânturi puternice care ar putea afecta activităţile marine din Oceanul Indian”, a anunţat biroul preşedintelui kenyan William Ruto.

Due to floods, the Nairobi Expressway has now become the longest swimming pool in the world. We thank Kenya Power for the darkness. pic.twitter.com/vfeBy3e2Xv — Cornelius K. Ronoh (@itskipronoh) May 2, 2024

Departamentul meteorologic din Kenya a transmis că Nairobi este de aşteptat să fie printre zonele cel mai grav afectate de furtună.

Ministerul de Interne a precizat că situaţia „ar putea deveni îngrozitoare, deoarece solul este „complet saturat” cu apă.

Acesta a subliniat că evacuările nu ar trebui să aibă loc noaptea, ci să înceapă vineri, 2 mai, de la ora 06:00.

Ministerul a adăugat că a înfiinţat adăposturi temporare şi că există rezerve de alimente şi articole de bază pentru evacuaţi.

For the last one week, floods have been tearing down some East African countries like Kenya, Tanzania, Burundi and Uganda. I guess other remaining countries should be prepared with disaster management task force because anytime tables may turn pic.twitter.com/WAMn1MxMwd — Akech Andrew (@akech_andrew) May 3, 2024

Ordinul de evacuare a vizat zonele din apropierea barajelor Nairobi şi Titanic.

I pray for the people in Kenya, Tanzania and Burundi who are suffering devastating floods that killed over 170 people and displaced over 190,000 people. Video: Flooded Church in Dar-es-Salaa pic.twitter.com/KVKnHBA1WY — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 2, 2024

Nu este clar câte persoane vor fi afectate de ordinul de evacuare.

Guvernul kenyan s-a confruntat cu critici pentru viteza de răspuns la dezastrul natural în curs.

