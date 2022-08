Inundații catastrofale în Pakistan. Peste 1.000 de oameni au murit VIDEO

Mii de oameni care locuiesc în apropierea unor râuri în nordul Pakistanuluui au primit ordin să îşi evacueze casele, sâmbătă, după ce ploi devastatoare au provocat inundaţii soldate cu peste 1.000 de morţi, relatează AFP.

Numeroase râuri din provincia Khyber Pahktunkhwa s-au revărsat şi au distrus zeci de clădiri, între care şi un hotel cu 150 de camere.

“Casa pe care o construisem după ani de muncă grea s-a dus sub privirile noastre. Am stat pe marginea drumului şi am primit cum ni se ducea casa viselor noastre”, a declarat Junaid Khan, în vârstă de 23 de ani, care are două ferme piscicole la Charsadda.

The worst flood ever in Pakistan happening right now.

33 mil people affected.

784% above normal rainfall.

This video is shocking.

Watch the buildings getting taken out.

