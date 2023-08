Inundații de proporții ”biblice” într-o țară europeană. Salvatorii, șocați după ce nivelul apei a ajuns rapid la 2 metri VIDEO FOTO

Ploi torenţiale descrise de salvatori ca fiind de proporţii ”biblice” au lovit vineri, 4 august, nordul şi vestul Sloveniei, perturbând traficul şi provocând pene de curent, în timp ce oamenii a trebuit să fie evacuaţi cu elicopterele din unele zone, relatează Reuters.

Agenţia de Mediu din Slovenia a emis o avertizare cod roşu de inundaţii pe scară largă.

Meteorologii spun că ploile abundente, care ar urma să se extindă spre sud, în Croaţia şi Bosnia, vor dura cel puţin 24 de ore.

Salvatorii s-au străduit să ajungă în zonele inundate şi au lansat un apel public cerând bărci de cauciuc care să fie folosite în locurile unde drumurile au fost închise şi impracticabile din cauza alunecărilor de teren.

Elicopterele au evacuat persoanele blocate în case în oraşul Skofja Loka, unde vehiculele, inclusiv camioane, au fost luate de apă şi scufundate, a relatat presa locală.

”Nu am mai văzut astfel de inundaţii nu doar în ultimii 500 de ani, ci în ultimii 1.000 de ani”, a declarat Roman Kocilija, şeful salvatorilor din satul Most pri Komendi, citat de presa locală. El a indicat niveluri ale apei de aproximativ 2 metri.

Aproape toate drumurile regionale din nordul ţării au fost închise, precum şi unele linii de cale ferată.

În jur de 16.000 de gospodării au rămas fără electricitate.

