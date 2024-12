Malaezia şi Thailanda se pregătesc pentru un nou val de inundații. 27 de persoane şi-au pierdut viaţa FOTO/VIDEO

Malaezia şi Thailanda se confruntă cu un al doilea val de ploi abundente şi posibile inundaţii săptămâna aceasta, au anunţat luni, 2 decembrie, autorităţile din cele două ţări, în contextul în care mai mulţi rezidenţi evacuaţi au putut reveni în locuinţele lor, iar apele care au provocat cele mai grave inundaţii din ultimele decenii au început să se retragă în unele zone, informează Reuters.

De săptămâna trecută, 27 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste o jumătate de milion de locuinţe din aceste ţări sud-asiatice învecinate au fost afectate de ploi torenţiale şi inundaţii considerate, de autorităţi, cele mai severe din ultimii ani.

Situaţia imediată s-a îmbunătăţit în anumite regiuni, iar nivelurile apelor s-au diminuat, potrivit datelor guvernamentale comunicate luni.

În Malaezia, numărul persoanelor din adăposturi a scăzut la circa 128.000 de la 152.000 duminică, potrivit agenţiei pentru managementul dezastrelor.

Departamentul meteorologic din Malaezia a prognozat luni o zonă de convergenţă a vântului în cele mai greu lovite state, Kelantan şi Terengganu, de pe 3 până pe 4 decembrie, care ar putea aduce furtuni şi ploi intense în această perioadă.

Acest episod ar fi urmat de o intensificare a musonului în perioada 8-14 decembrie pe teritoriul Malaeziei peninsulare, se mai spune în prognoză.

Inundaţiile au distrus locuinţe, au dus la suspendarea unor curse feroviare, ceea ce i-a afectat pe oamenii de afaceri şi pe fermieri, iar peste 38.000 de hectare de câmpuri de orez au avut de suferit în principalele zone producătoare de orez din Malaezia.

Între timp, în sudul Thailandei, 434.000 de locuinţe sunt în continuare afectate, a anunţat luni Ministerul de Interne din această ţară, cu 100.000 mai puţine decât statistica anunţată în weekendul trecut.

Guvernul thailandez a oferit alimente şi provizii pentru cei aflaţi în zonele afectate de inundaţii, a precizat acelaşi minister, adăugând că nivelurile apelor sunt în scădere în şapte provincii.

