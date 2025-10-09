Pericol de inundații în sudul şi sud-estul ţării. Au fost emise avertizări cod portocaliu şi cod galben. Zonele amenințate HARTA

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:09
Pericol de inundații în sudul şi sud-estul ţării FOTO Facebook /Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

Hidrologii au emis joi, 9 octombrie, avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii şi anunţă creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. actualizează Avertizarea Hidrologică emisă în data de 7 octombrie. În acest context, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 24:00, este în vigoare Codul Portocaliu de inundaţii pentru judeţul Constanţa, unde sunt vizate sectoarele râurilor Topolog (sectorul aferent S.H. Saraiu) şi Casimcea (sectorul aval confluenţă cu râul Cartal)”, a transmis INHGA.

Totodată, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 10 octombrie, ora 12:00, va fi activ Codul Galben de inundaţii, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Tulcea şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.

”Fenomenele vizate constau în creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe anumite râuri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, existând posibilitatea depăşirii cotelor de apărare. Populaţia din judeţele vizate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să respecte instrucţiunile transmise de autorităţile locale. Se recomandă evitarea deplasărilor şi a activităţilor în apropierea râurilor sau a zonelor inundabile, precum şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor”, a mai transmis sursa citată.

