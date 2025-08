Diana Buzoianu, ministra Mediului, merge la Suceava și Neamț: „România a aruncat la gunoi sute de milioane de euro pentru protecția împotriva inundațiilor”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit în cadrul unei ediții speciale a rubricii UPDATE POLITIC despre inundațiile devastatoare din județele Suceava și Neamț, în urma cărora trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de gospodării au fost distruse. Diana Buzoianu a transmis că va face o vizită în teren joi pentru a evalua situația și a atras atenția asupra lipsei unei infrastructuri de prevenție funcționale în zonele afectate.

Sprijin de urgență pentru comunitățile afectate

Ministra a precizat că, în cadrul Guvernului și al Consiliului Național pentru Situații de Urgență, s-a decis alocarea de resurse imediate: haine, apă și alimente pentru comunitățile lovite de inundații.

„Merg mâine acolo pentru a vedea care este situația pe teren, vreau să văd exact, să înțeleg, să vorbesc cu oamenii, să văd cu ce se confruntă. Noi, în cadrul Guvernului, în cadrul Consiliului Național pentru Situații de Urgență, am luat deja o decizie pentru a aloca haine, apă, mâncare pentru comunitatea de acolo afectată de inundații. Dar este clar că măsurile acolo vor trebui să fie implementate pe mai multe săptămâni. Inclusiv pentru imaginile pe care le-a văzut o țară întreagă cu arbori, cu lemnul care a ajuns în lac. Evident că acolo trebuie să intervenim să scoatem acei arbori, să scoatem inclusiv deșeurile. Pentru că, înțeleg, acolo este vorba și de deșeuri care au ajuns să fie luate de ape. Tocmai de aceea merg și pe teren să văd exact care este situația. Îmi doresc ca toate autoritățile să lucreze operativ, să lucreze în colaborare unele cu altele. Să nu avem o situație în care fiecare autoritate zice pe bucățica mea asta este, nu mai avem niciun fel de altă responsabilitate. Pasăm restul de atribuții la celelalte autorități. Îmi doresc să fie toate autoritățile să lucreze ca să reușim să trecem peste această situație absolut dramatică în care, din păcate, trei persoane și-au pierdut viața. Este o tragedie, evident că merită tot sprijinul și cu această ocazie le transmit inclusiv condoleanțe. Dar, mai departe de vorbe, noi trebuie să ajutăm concret comunitatea respectivă și pentru asta trebuie să mergem pe teren să vedem exact care este situația de acolo”, a transmis ministra Mediului într-un interviu pentru Ziare.com.

Cauze multiple: ploi extreme, dar și lipsă de infrastructură

Întrebată despre posibilele cauze, inclusiv exploatările forestiere sau excavațiile ilegale din albiile râurilor, Diana Buzoianu a spus că toate cauzele vor fi investigate.

„Cu siguranță toate cauzele vor trebui să fie analizate. Noi ne vom uita inclusiv să vedem dacă acolo putea să fie realizată o infrastructură de prevenție a inundaților în zona respectivă, care să fi ajutat în cazul acesta să fie mai puține consecințe, să fie resimțite mai puțin acele consecințe ale inundaților. Vom analiza absolut toate cauzele care ar fi putut să stea la baza acestei situații. Evident că a plouat și a fost o ploaie foarte puternică. E vorba de 79 de litri pe metru pătrat, la atât a ajuns debitul în orele respective, este un debit foarte mare. E clar că acel debit n-ar fi putut să fie cu totul ținut în loc chiar și de o împădurire mai bună în zona respectivă”, a mai spus Diana Buzoianu.

„România a stat pe un munte de bani”

Unul dintre cele mai dure mesaje ale ministrei a vizat modul în care România a ratat oportunitatea de a folosi fonduri europene pentru prevenirea inundațiilor.

„Eu mă uit mai degrabă inclusiv la zona de infrastructură. La ce lucrări trebuie să fie făcute în zona respectivă sau ar fi trebuit să fie făcute în zona respectivă pentru că în realitate această infrastructură de luptă împotriva inundaților este cea care ne protejează în momente critice, cum sunt acestea și am tot spus-o în ultima vreme, o să continui să spun: România a stat pe un munte de bani în anii aceștia. Am avut peste 300 de milioane de euro pentru a avea o infrastructură coerentă care să ne protejeze de inundații, de consecințele cele mai nefaste ale inundațiilor. Din păcate, România în toată această perioadă a aruncat la gunoi acești bani și vedem că nu s-au făcut digurile, 300 de kilometri pentru care aveam banii necesari să facem diguri, nu s-au făcut barajele. Și atunci, când apare o tragedie de acest fel, ne întrebăm cu toții ce am fi putut să facem: păi în primul rând, infrastructură”, a spus Diana Buzoianu pentru Ziare.com.

