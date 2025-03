După trei săptămâni de ploi abundente, mai multe regiuni din Spania sunt devastate de inundații. O femeie moartă și mai mulți dispăruți VIDEO

Spania se confruntă cu a treia săptămână consecutivă de ploi abundente, care au provocat inundații grave în regiunea sudică Andaluzia. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, două persoane sunt date dispărute, iar sute de locuitori au fost evacuați.

Imaginile filmate din elicopter în orașele Cártama și Álora surprind amploarea dezastrului, cu case înghițite de ape și drumuri transformate în râuri. În apropierea orașului Sevilla, echipele de intervenție au descoperit un cadavru, identificat ulterior ca fiind al unei femei date dispărute. Potrivit autorităților spaniole, aceasta călătorea împreună cu soțul său marți dimineață către locul de muncă, când vehiculul lor off-road a fost luat de ape după revărsarea unui râu situat la nord de Sevilla, potrivit Agerpres.

„Autovehiculul a fost găsit, iar trupul femeii a fost localizat ulterior în tufișuri, la o distanță de 400 de metri de vehicul”, a declarat Francisco Toscano, reprezentantul guvernului central din Sevilla. Operațiunea de căutare a bărbatului continuă miercuri.

De asemenea, un biciclist este dat dispărut, iar inundațiile au blocat mai multe drumuri și au afectat traficul feroviar din regiune, conform cotidianului El País.

Autoritățile andaluze au evacuat preventiv 368 de familii în provincia Malaga. În orașul Cártama, aproximativ 20 de persoane și animalele lor de companie au fost salvate din locuințele afectate de ape.

Liderul regional al Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a avertizat locuitorii să fie prudenți: „Vă rog să fiţi foarte atenţi, chiar dacă ploaia se domoleşte. Traversarea unui pârâu este extrem de periculoasă”.

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a emis avertizări de vreme severă pentru regiunile Malaga, Cadiz, Huelva și Badajoz, instituind cod portocaliu din cauza riscului major de inundații și acumulări de apă.

Heavy floods due to extreme rainfall in Águilas of Murcia province, #Spain 🇪🇸 (18.03.2025)@Top_Disaster pic.twitter.com/Md1FSLAsGt