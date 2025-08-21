Uniunea Europeană a alocat 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente din județele Neamț și Suceava

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 14:04
15 milioane de euro au fost alocate pentru zona inundată Foto: Facebook/Gheorghe Șoldan

Autoritățile locale din Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Banii vor fi disponibili prin mecanismul european RESTORE, activat în premieră în România pentru situații de dezastre naturale majore.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile locale din Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de recentele inundații.

"Azi dimineață la ora 10:00 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021 - 2027, la care am participat alături de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Neamț, Daniel Harpa, alte autorități locale, mediul de afaceri, mediul academic, precum și președintele Agenției de Dezvoltare Regională, Vasile Asandei. Am aprobat Prioritatea 10, care se numește "O regiune alături de cetățeni - RESTORE". Practic am reușit să transformăm în implementare acea discuție legată de activitatea mecanismului RESTORE. Este o premieră - aș îndrăzni să spun - europeană. În sensul că în trei săptămâni să putem avea această modificare", a spus ministrul, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.

Dragoș Pîslaru a afirmat că finanțarea de 15 milioane de euro necesită doar 2% cofinanțare locală.

"Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informatic european legat de fondurile europene de coeziune. Practic, de mâine cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podețelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundațiilor. (...) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităților locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucție, așa cum este nevoie", a precizat el.

Ministrul a reamintit că Guvernul a aprobat inițial acordarea unor ajutoare de urgență de 15.000 - 30.000 de lei pentru familiile afectate de inundații. Ulterior a fost adoptat un nou pachet de susținere, prin care este acoperită până la 90% din valoarea pagubei, pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucția locuințelor.

Pe 2 august, Dragoș Pîslaru a anunțat că va activa mecanismul european RESTORE, în contextul inundațiilor din Suceava și Neamț.

"În calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, voi activa mecanismul european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore (inundații, incendii sau furtuni). Este pentru prima dată când acest instrument va fi folosit în România și el ne va permite să relocăm rapid milioane de euro din banii europeni către zonele afectate pentru a sprijini refacerea infrastructurii, a locuințelor și a micilor antreprenori din zonă", preciza atunci Dragoș Pîslaru.

