Un efort amplu de curățare și refacere a fost început în sud-estul Statelor Unite, în timp ce numărul victimelor a ajuns aproape la 100, după ce uraganul Helene a lăsat milioane de oameni fără electricitate, a distrus drumuri și poduri, și a provocat inundații severe de la Florida până în Virginia, informează Reuters.

Vânturile, ploaia şi valurile de furtună au ucis cel puţin 90 de persoane în Carolina de Nord, Carolina de Sud, Georgia, Florida, Tennessee şi Virginia. Oficialii se tem că vor fi descoperite şi alte cadavre.

Având în vedere că turnurile de telefonie mobilă au căzut în regiune, sute de persoane nu au reuşit încă să ia legătura cu cei dragi şi au fost date dispărute.

TAMPA FLORIDA 6 FOOT SEA WALL OVERTAKEN BY SURGE, Homeowners trapped in homes with flooding

I hope the government has taken adequate emergency response measures and ensuring the safety of people's lives is the key to your winning votes, and there should be less political… pic.twitter.com/UTvfVONR7S