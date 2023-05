Urmele lăsate de inundațiile neobișnuit de intense în nordul Italiei: a plouat în câteva ore echivalentul a 6 luni de precipitații VIDEO

Regiunea Emilia-Romagna, considerată "livada Italiei", a fost lovită de inundaţii neobişnuit de intense, despre care autorităţile spun că sunt un semn al "tropicalizării" climatului mediteranean. Unsprezece persoane au murit în urma furtunilor, potrivit unui nou bilanţ publicat joi după-amiază de autorităţi, relatează AFP.

Bilanţul anterior era de nouă morţi, dar doi fermieri, soţ şi soţie, în vârstă de 70 de ani, au fost găsiţi morţi, joi, în casa lor inundată.

Peste 10.000 de locuitori au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele.

Italia a avut parte de o lună mai deosebit de ploioasă şi răcoroasă, dar un adevărat potop a lovit Emilia-Romagna în ultimele zile: suprafeţe uriaşe de terenuri agricole au fost înecate sub ape, devastând câmpuri de cereale, grădini de zarzavaturi şi furaje pentru vite. Sate întregi au fost acoperite de inundaţii noroioase, poduri s-au prăbuşit şi 400 de drumuri au devenit impracticabile, în timp ce alunecările de teren au devastat zone largi de teren.

La nivel local, echivalentul a şase luni de precipitaţii a căzut în doar câteva ore şi 20 de râuri au ieşit din matcă în câmpiile din această regiune cu 4,5 milioane de locuitori, populară printre turişti pentru oraşele sale istorice, precum Parma şi Ravenna, pentru peisajele sale verzi, pentru gastronomie şi pentru coasta Adriaticii.

Pagubele sunt estimate la miliarde de euro, după ce un alt val de inundaţii care a lovit regiunea la începutul acestei luni făcuse deja stricăciuni evaluate la două miliarde de euro.

"Cinci mii de ferme au ajuns sub ape: sere, pepiniere, grajduri cu animale înecate, zeci de mii de hectare de viţă de vie inundate, kiwi, pere, mere, legume şi cereale", a declarat joi confederaţia agricolă Coldiretti. Numai industria fructelor valorează 1,2 miliarde de euro pentru economia ţării, potrivit organizaţiei.

Ploaia a încetat miercuri la jumătatea după-amiezii, iar meteorologii nu se aşteaptă la precipitaţii semnificative pentru joi. Primarul oraşului Ravenna, Michele De Pascale, a declarat joi că, în timp ce locuitorii din unele localităţi evacuate s-au putut întoarce la casele lor, alţii au fost nevoiţi să plece deoarece digurile şi malurile râurilor ameninţau să se rupă.

CA UN ALT CUTREMUR

Un cuplu care şi-a pierdut viaţa în urma furtunilor a fost măturat de un adevărat zid de apă care s-a revărsat în timp ce îşi inspecta pajiştile. Trupul femeii de 60 de ani a fost găsit la 20 de kilometri distanţă, pe o plajă, potrivit presei.

The moment a landslide struck in the province of Forlì-Cesena, part of Italy’s #EmiliaRomagna region devastated by floods. pic.twitter.com/E9kPlcNX16