După Valencia, și Barcelona este sub ape. Ploile torențiale au făcut prăpăd: Aeroportul parțial inundat, mașini luate de ape. Deocamdată nu sunt victime VIDEO

În timp ce la Valencia salvatorii îşi continuau căutările luni dimineață, 4 noiembrie, la şase zile de la inundaţiile care s-au soldat cu 217 morţi în Spania, în provincia Barcelona problemele abia începeau. Din fericire, trombele de apă abătute asupra orașului, dar și în alte zone nu au făcut victime, dar au perturbat transportul şi au alimentat furia locuitorilor, relatează AFP.

Agenţia meteorologică spaniolă (AEMET) a anunţat luni dimineaţă, 4 noiembrie, că situaţia de ”criză meteorologică” s-a încheiat în regiunea Valencia, însă îngrijorările s-au mutat cu aproximativ 350 de kilometri mai la nord, la Barcelona, plasată în alertă cod roşu.

Ploi torenţiale au antrenat la Barcelona anulări sau întârzieri foarte importante ale unui număr de aproximativ 50 de zboruri pe Aeroportul Prat - parţial inundat -, iar 17 zboruri au fost redirecţionate.

Chaos at Barcelona airport as terminal and runway flooded: Flights delayed and cancelled https://t.co/3rGLiBEWpQ pic.twitter.com/CDTKKW2jx1

Circulaţia trenurilor de mare viteză (TGV) între Barcelona şi Madrid a fost de asemenea uşor perturbată.

Imagini impresionante, repostate larg pe reţele de socializare, surprind vehicule blocate pe o autostradă în apropierea capitalei regiunii Catalonia sau străzi inundate în localităţi vecine.

Alerta cod roşu a AEMET s-a încheiat la ora locală 14.00 (15.00, ora României).

Massive #floods due to powerful strom in Viladecans in the province of #Barcelona, #Spain 🇪🇸 (04.11.2024) pic.twitter.com/zmf2rBLnsv