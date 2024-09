Zeci de mii de persoane din patru orașe din centrul Japoniei au primit ordin de evacuare după ce meteorologii au avertizat că urmează inundații majore cauzate de ploile abundente.

Au fost evacuate aproximativ 18.000 de persoane din orașul Wajima și alte 12.000 din Suzu au fost invitate să caute adăpost în prefectura Ishikawa, insula Honshu.

Alți 16.000 de locuitori din prefecturile Niigata și Yamagata, situate la nord de Ishikawa, au fost de asemenea îndemnați să evacueze, potrivit agenției de presă AFP, citată de BBC, arată g4media.

🔶 Heavy floods at the Noto peninsula in Japan. pic.twitter.com/yu5U4GqwSI