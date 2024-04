CNCD: Scurtarea orelor de curs este discriminatorie. De ce unii elevi învață încă în trei schimburi, deși Legea Educației interzice acest sistem

Scurtarea programului elevilor de către școlile care funcționează în 3 schimburi este discriminatorie, conform Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Instituția consideră necesare măsuri compensatorii pentru elevii dezavantajați de scurtarea orelor de curs.

CNCD a transmis, conform unui răspuns dat Ziarului Financiar, că ora de curs de 40 de minute şi pauza de 5 minute la școală sunt discriminatorii. În campania „Şcoala într-un singur schimb în Bucureşti“, ZF a descoperit că cel puţin 25 de şcoli şi 15.000 de elevi din Bucureşti învaţă într-un program şcolar cu ore mai scurte decât prevede legea.

„În contextul aspectelor semnalate, orice modificare a duratei orei de curs reprezintă în fapt un tratament diferenţiat, întrucât o astfel de diferenţă denotă o nerespectare a unui drept fundamental la educaţie, ceea ce se traduce ca fiind discriminare prin neasigurarea accesului la educaţie în condiţii egale pentru toţi elevii înscrişi în diferite unităţi de învăţământ din sistemul public“, a transmis CNCD.

Legea învățământului preuniversitar, în vigoare de vara trecută, le interzice școlilor să funcționeze în 3 schimburi. Ministrul Ligia Deca a anunțat însă în septembrie, la începerea școlii, că în jur de 25.000 de elevi din țară învață în 3 schimburi în anul școlar 2023-2024, pentru că interdicția privind această practică se aplică din 2025-2026, potrivit legii Educației.

”Ultima estimare la această dată erau un pic peste 25.000 de elevi în unități care învață în 3 schimburi. În unele cazuri, din păcate, unitatea este singura unitate de învățământ din unitatea administrativ teritorială acolo. Este nevoie de investiții în infrastructură școlară. Noi chiar recent am încheiat un apel pentru construirea de școli verzi școli sustenabile și îndemn autoritățile publice locale să aplice pentru aceste fonduri disponibile mai ales că ele vin din surse europene în ideea de a reuși să răspundem nevoii demografice de a avea noi unități de învățământ și acum factual există un sprijin real din partea ministerului”, declara Deca, conform edupedu.ro.

Întrebată de ce se aplică abia peste 2 ani interdicția ca școlile să se organizeze în 3 schimburi, Deca a răspuns:

“Legea vorbește, într-adevăr, despre interzicerea desfășurării procesului educativ în trei schimburi. Numai că dacă verificăm exact momentul de la care această prevedere intră în vigoare, la dispozițiile tranzitorii, o să vedem că ea se aplică începând cu anul școlar 2025-2026. Noi am făcut toate eforturile și am solicitat atât inspectoratelor, cât și autorităților publice locale să încerce să identifice soluții pentru o parte dintre aceste unități de învățământ pe care le-ați menționat deja. Avem anunțate soluții care vor fi utilizate fie la începutul anului școlar, fie la câteva luni după, fiind în finalizare anumite lucrări care ar asigura alte spații, fie există soluții identificate. Sunt în momentul în care aleg una dintre aceste soluții. Deci, pentru unitățile de învățământ care se află în trei schimburi vom face toate eforturile pentru ca la momentul în care prevederea legală cu interzicerea învățământului în trei schimburi intră în vigoare, să nu mai avem nicio astfel de școală. Am început mai devreme, am făcut întâlniri repetate cu inspectorii pentru a identifica aceste școli și am încercat să găsim formule alternative. Fac apel pe acest această cale către toate primăriile care împreună cu inspectoratele trebuie să găsească o soluție în aceste cazuri, să facem împreună eforturi să nu mai avem astfel de situații pentru că afectează calitatea actului educațional, un proces în trei schimburi, să accepte soluțiile care presupun consorții școlare sau relocarea procesului educațional, pentru că și acolo există o anumită rezistență”.