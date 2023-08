Androcîmpidecanisia și girueta de la educație

Într-o societate fără valori, educația de calitate este un impediment. Păcatul educației românești a fost mereu același: cu elevii buni te mândrești, sunt rodul muncii tale, de ceilalți te dezici, sunt eșecul părinților. Deși poza din albumul de țară este cea cu olimpicii, unul din doi absolvenți ai școlii românești este analfabet funcțional. Cumva analfabetismul funcțional este obligatoriu la noi. Învățământ obligatoriu, analfabetism funcțional obligatoriu... Eșec mai mare cu greu poți găsi pe undeva prin Europa. Uneori ai impresia că menținerea unui grad înalt de analfabetism funcțional este un proiect de țară. O miză, un must-have! Vina nu este a sistemului, profesorilor sau altor responsabili, este mereu a copiilor și părinților. Pe frunțile lor scrie cu majuscule și marker permanent de partid: „VINOVAT”! Conform propriilor afirmații, politicienii români nu sunt niciodată sursa relelor, ei sunt oameni speciali cu bune intenții, adevărați patrioți și mari iubitori de carte. Priviți-i cu atenție pe mai marii momentului! Mereu ne amintesc prin discursuri dezacordate cât de importantă este educația. Nu pentru ei, pentru ceilalți! Ei sunt spuma educației românești, mândria oricărui sistem educațional de pe glob. Ei fac cu responsabilitate, rigoare și profesionalism regulile după care funcționează sistemul de învățământ. Totul se fundamentează - la nivel discursiv - pe grija pentru elev, pe respectul pentru familie și pe adorația nedisimulată a cărții. Venerație mai exact. Nu se știe exact dacă este cartea de credit sau cea de joc, cartea de citit nu poate fi.

Vorba poetului (în care grabnic simt nevoia să mă transform):

Pe malul ciolacului,

Șade mama dracului

La doi metri sub pământ,

Fix lângă...învățământ!

Educația românească suferă de androcîmpidecanisie. Aceasta este o boală - aparent incurabilă - a sistemului educațional autohton. Se propagă pe cale politică. Își schimbă în mod continuu denumirea. Cum se manifestă? Cauzează slăbiciune sistemului de învățământ prin numiri nepotrivite; este lipsitoare de busolă și trăgătoare înapoi; este aducătoare de confuzie și derută; vulnerabilizează și virusează premeditat sistemul educațional; provoacă vertij educațional școlii românești; este izvor de mediocritate, impostură și demotivare; provoacă și alte tipuri de ravagii. A fost scăpată voit dintr-un laborator de partid. Produce frecvente mutații, are o capacitate fenomenală de transformare, nu se vindecă prin demisie sau demitere.

Politicile educaționale – adevărate giruete cu chip hâd - și-au pierdut busola, indicând exclusiv direcția vântului politic: de fiecare dată indică alt punct cardinal și tremură dezorientate căutând priviri aprobatoare la mai marii zilei. Curând va începe un nou an școlar. „Lasciate ogni speranza, voi che entrate!” Banii și implicarea părinților vor face în continuare diferența. Mulți copii vor fi lăsați în urmă. Profesorii dedicați din sistem for continua să facă minuni, dar implicarea lor nu va modifica situația de ansamblu. Sunt doar o minoritate. Învățământul de calitate, oferit în mod gratuit de stat este o iluzie, fabrica de analfabetism funcțional este o realitate sinistră. Alandalia în toată regula! Avem o mie de motive să ne supărăm pe alții și niciunul să ne supărăm pe noi, nu-i așa, Ministerul Educației? Ministerul Educației Precare, mai exact...

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

