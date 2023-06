Nu vă este rușine, mediocrilor?

Am inteles. Politicienilor nu le-a placut cartea. Am inteles. Cu cat esti mai prost (pregatit), cu atat ai sanse sa faci cariera in politica damboviteana. Am inteles. Mediocritatea poate deveni o virtute, atunci cand poporului nu-i mai pasa cine conduce destinele unei tari. Chiar am inteles multe. Ce nu inteleg este: de ce un lucru atat de simplu il transformi intr-o chestiune atat de complicata?

Bunaoara, 1,5 miliarde de euro e suma necesara ca sa trimiti profesorii inapoi la catedra. Pentru o tara care tinde spre 300 miliarde euro PIB, e ca si cum dai un maruntis de 0,5%, din ce produci, unui grup de oameni care-ti pot invata copiii cate ceva folositor pentru viata. Sa ne intelegem: nu toti profesorii sunt bine pregatiti. Sunt destui departe de ceea ce ar trebui sa fie, din pacate. Dar, astia sunt, cu astia "defilam". Deocamdata.

Ce mi se pare foarte trist este lipsa de asumare in sfera politica. Niciunul nu este in stare sa spuna simplu: "Ne (mai) imprumutam cu 1,5 miliarde euro si, apoi, inchidem pusculita, pana facem rost de bani mai multi"! Toate guvernele, fara exceptie, au facut imprumuturi. S-au intrecut sa indatoreze tara asta si, deopotriva, cetatenii ei. Acum un nou imprumut ar rezolva imediat aceasta criza din educatie. Bancile de abia asteapta sa crediteze statul, cel mai bun client ever.

Un clasament cu țările cu cele mai mari datorii suverane (exprimate ca procent din PIB), realizat de Fondul Monetar Internațional in 2021 arata tari in UE care sunt imprumutate de 3-4 ori mai mult decat Romania: Grecia 200%, Italia 150%. Sau cu mult peste 100%, respectiv: Spania 120%, Franta 110%. Ca fapt divers, SUA are 130%, iar Japonia 230%! Poate si de aceea Japonia a ajuns la nivelul de civilizatie la care este, pentru ca imprumuturile cu sens inseamna evolutie.

Dintre tarile UE, Romania e cea mai putin indatorata, avand ponderea datoriei publice in PIB de 51,4%. O gluma pe langa altii!

Daca UE iti spune ca nu e bine sa te mai imprumuti e clar ca ori are un interes direct ori e condusa de "lideri" batuti in cap sau ipocriti. S-a semnat un tratat ca nu e bine ca deficitul datoriei publice sa creasca cu mai mult de 3% pe an? Foarte bine! Asa cum nu-l respecta alte state, noi de ce sa fim fraieri si sa-l respectam? Adica, pentru educatie, in mintea liderilor europeni, Romania s-ar rupe in doua daca a depasit 50% din ponderea datoriei publice. Lipsa asta de reactie, ca sa nu zic de sange in instalatie a politicienilor autohtoni ma lasa perplex.

Daca ai fi cel mai indatorat stat din Europa as spune:"...suntem datori vanduti, asta e, nu mai putem sa imprumutam bani". Daca n-ai avea comparabile cu datoriile facute de alte tari as intelege ca e riscant si am fi un exemplu negativ, iar Europa nu vrea sa fie pusa intr-o situatie neplacuta in viitor.

Altfel, ma intreb daca Romania este doar o "clientela" cu 18 milioane ce consumatori. Sa nu fiu inteles gresit, sunt mandru ca suntem parte din Europa. Modul cum se trag sforile in cadrul UE mi se pare insa inadmisibil. Cu cat esti cu capul mai plecat, cu atat mirosi a prost si birocratii de la Bruxelles de abia asteapta asta. Nu e normal ca pentru educatia unei tari, inclusiv pentru interesele Europei, o tara sa produca atatia analfabeti functionali.

Aici am ajuns. Tinerii, dupa ce implinesc 18 ani, chiar si inainte, nu mai vor sa invete. Cauta un job sau pleaca din tara. Cine sa-i motiveze sa ramana sau sa invete mai mult? In afara de familie (in multe cazuri disfunctionala), singurii care au sansa sa le insufle o minima aplecare spre o cunoastere mai profunda a anumitor materii sunt profesorii. Atunci cand banii nu-ti ajung sa traiesti de pe o zi pe alta, nu, chiar nu poti sa transmiti nimic pozitiv cuiva.

Pe vremea tovarasului Ceausescu profesorii erau profesori. Asa cum era societatea, educatia era importanta pentru vremurile respective. Acum educatia a devenit pentru guvernanti un moft. Oare de ce? Pai nu trebuie sa ai oameni educati care sa gandesca mai mult, daca vrei continuitate in politica. O gloata manevrabila este mult mai usor de condus decat un popor care a inteles ca educatia iti da sansa sa gandesti si sa iei decizii in cunostinta de cauza.

Din ce in ce mai multi romani nu vor sa mai fie condusi de niste mediocritati. Daca stai si te gandesti ca Romania are de 9 ani un presedinte fost profesor intelegi de ce proiectul Romania educata a ajuns Romania esuata educational. Un presedinte mediocru, un invatamant mediocru.

