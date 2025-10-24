Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit copii de 7 ani: „Părinții v-au făcut doar ca să vă facă” VIDEO

Un profesor de la Școala Primară Nr. 2 din Clinceni, județul Ilfov, a fost surprins în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. După publicarea videoclipului, Inspectoratul Școlar Ilfov a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar.

„Și vin la mine (n.r. părinții) să-mi spună că:,, Bă! De ce m-a lovit?”. D-aia v-a lovit că nu înțelegeți (...) Și bineînțeles părinții voștri cu note în catalog de la mine vin că de ce sunteți indisciplinați? D-aia, că nu au grijă de voi. Fac altceva. V-au făcut așa ca să vă facă. Dacă eu rămân fără voce mie cine îmi plătește pastilele? Părinții voștri? Că țip eu la voi?”, a fost surprins profesorul țipând la niște copii de clasa I. Videoul, filmat, de un trecător a fost publicat de Digi24.

Profesorul ar fi început să predea la această școală în acest an școlar și ține ore de sport cu toți copiii din școală, de la clasa I la clasa a IV-a.

Inspectoratul școlar din Ilfov a transmis „că a dispus verificarea aspectelor semnalate” pentru „a stabili contextul și circumstanțele în care s-au desfășurat faptele prezentate”.

„Inspectoratul Școlar Județean Ilfov reafirmă că nu tolerează nicio formă de comportament neadecvat în relația cadru didactic - elev, indiferent de context, și promovează constant respectul reciproc, comunicarea echilibrată și un climat educațional pozitiv în toate unitățile de învățământ”, a mai transmis Inspectoratul școlar din Ilfov.

