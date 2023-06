Zeci de părinți din Azuga solicită cercetarea disciplinară în cazul unei profesoare de matematică acuzată de comportament abuziv la ore.

Elevii susțin că sunt umiliți constant, jigniți și amenințați, profesoara având dese ori ieșiri bizare în timpul orelor, se lovește cu catalogul în cap, uneori părăsind clasa în lacrimi. De frică, o elevă chiar a leșinat în clasă, atunci când profesoara a chemat-o la tablă.

Lista acuzațiilor făcute de părinții elevilor care o au ca profesoară de matematică pe Cristina D. este lungă și de-a dreptul șocantă. Unii dintre copii susțin că femeia chiar ar fi încercat să-i lovească cu mașina în timp ce se aflau pe stradă.

Comportamentul profesoarei se schimbă radical dacă elevii acceptă să meargă la meditați la ea acasă, evident contra cost, susțin părinții copiilor.

Acuzațiile sunt susținute inclusiv de foști elevi sau de părinții celor care au decis să se mute la alte școli, în alt oraș, tocmai pentru a scăpa de stresul de la ora de matematică.

Zeci de petiții și plângeri au fost depuse atât la instituțiile locale, la primărie, la conducerea școlii, iar mai nou la Inspectoratul Școlar și ministerul Educației.

Un deputat de Prahova, membru al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a trimis Ministrului Educației și Inspectoratului Județean Prahova o petiție semnată de peste 100 de părinți ai unor actuali sau foști elevi ai Liceului Teoretic Azuga, județul Prahova, prin care aceștia solicită declanșarea de urgență a cercetării disciplinare împotriva profesoarei incriminate.

Mărturiile elevilor și părinților sunt șocante, fiind prezentate în petiția care a fost adresată ISJ și ministerului Educației

“…copilul meu, copleșit de emoție și frică, că ar scoate-o la tablă, a leșinat”;

“...în momentul în care mi-a sugerat că lucratul suplimentar nu se va desfășura în cadrul școlii, ci în particular la dumneaei acasă, mi-am dat seama de unde provenea disponibilitatea”;

“în general și în foarte multe ocazii eram îndemnați direct de către dânsa să ținem/mergem la meditații suplimentare, contra cost, la dumneaei acasă”;

“Mergând la școală, mi s-a adus la cunoștință că nivelul fetei este de 7-8, dar poate ajunge la 9-10 cu pregătire în particular, dânsa oferindu-se să o pregătească și nu mă va costa exagerat”;

“Mi-a spus că ‘este un copil cu potențial uriaș și am putea obține rezultate deosebite, dacă sunteți de acord să facem pregătire particulară’. Am refuzat….Din acel moment, doamna profesor a început să se poarte diferit cu copilul meu. Îi spunea tot timpul că o să ajungă un ratat”;

“Vă aduc la cunoștință că domnișoara D. îmi amenință constant fiica, că nu va promova anul școlar. Menționez că fiica mea a fost anul trecut pregătită suplimentar în privat de domnișoara D. în locuința acesteia (contra cost)...în momentul în care am întrerupt colaborarea cu

dumneaei, situația s-a schimbat total”;

“Domnișoara D. deseori prezintă tulburări psihice, emoționale și de comportament. De ex: crize de plâns, palme peste cap, părăsirea clasei”;

“Din acel moment matematica a devenit un coșmar...liceul l-am făcut la Bușteni doar ca să nu o mai am ca profesor”;

“Mi-amintesc cu tristețe de acea perioadă în care fiica mea, dar și colegii ei, intrau speriați la ora de matematică din cauza comportamentului bipolar al profesoarei”;

“Aceasta își dădea cu catalogul în cap în loc să ne explice un exercițiu, țipa, se răstea la noi și ne jignea”;

“Plângeam din cauza ei și mă întrebam cu ce i-am greșit. Și acum îmi vine să plâng când scriu această declarație”;

“Subsemnata……sunt indignată de faptul că, deși sunt foarte multe plângeri împotriva doamnei profesor Cristiana Dumitrescu, nu se ia nicio măsură”;

“La începutul clasei a 6-a, doamna D. le-a dat un test, iar fiica mea a luat nota 9,50. Ca urmare a acestui rezultat, a fost chemată la catedră și i s-a spus: ‘Ai potențial, nu vrei să vii la mine la meditație?’, iar ea a răspuns că nu dorește....Ulterior am observat o schimbare radicală a comportamentului”;

“vă aduc la cunoștință că aceasta îmi descurajează fiica cu umilințe publice, contestându-i capacitățile intelectuale. Domnișoara D. prezintă tulburări emoționale și de comportament deoarece jignește elevii făcându-i nebuni, aceste jigniri fiind urmate de părăsirea clasei și crize de plâns”;

“Deși afară este iarnă și frig elevii au fost ținuți cu toate geamurile deschise, unii dintre ei ajungând acasă cu ochii umflați și roșii, alții au răcit”;

“…a trecut doamna profesor cu mașina pe lângă noi, am crezut că a evitat ceva pe drum deoarece s-a făcut cu mașina spre noi și ne-am retras speriate. Când am văzut că a mai făcut o tură de blocuri făcând exact același lucru și chiar se uita diabolic, atunci chiar am zis că are probleme mari de sănătate. A fost greșeala noastră că nu am mers atunci la poliție”;

“Doamna profesoară exercită asupra copiilor un abuz psihologic și mental care se numește și abuz emoțional, venind nervoasă la ore și trântind telefonul personal, iar când este întrebată de către elevi ceva ce nu au înțeles, își dă ochii peste cap și îi ceartă”.

