Profesorii, sub lupa părinților!

Nu știu cum este prin alte raiuri, dar în Edenul nostru educațional, profesorii sunt îngeri. Ascultându-i sau citindu-i, le descoperi emoționanta perfecțiune: sunt carismatici, empatici, simțitori și, indiferent ce ar face, sunt cu gândul la copii. Nici nu ar mai trebui remunerați, după spusele lor fac tot ce ține de învățământ din plăcere.

Sunt reprezentați cu cinste pedagogică de nemuritorii lor lideri sindicali, oameni culți, incoruptibili, serioși, cu principii viguroase. Lideri e puțin spus, fir-ar ele constrângeri lingvistice! Somități ale lumii contemporane, caractere frumoase, puncte de referință ale erudiției! E adevărat, doar până deschid gurile.

Cum să îi refuzăm noi, nesemnificativii părinți? Nu simțim nevoia să reauzim apelativul „toți neaveniții”, folosit atunci când domniile lor se referă la noi cu „drag” și „respect”. Suntem recuzita perfectă, marionete mai bune nici măcar nu există.

Nu mai pot zăbovi prea mult pe aici, acum ne invită să ne apucăm de mâini și să formăm spirala educației. În sfârșit vom fi în contact educațional! Treaba de zilele acestea este importantă, au fost seduși și abandonați brutal de un guru avar care funcționează pe bază de interviuri, comenzi politice și psihologie.

Ne vom integra numaidecât în spirală și ne vom pierde echilibrul împreună. Simțim intens că este nevoie de părinți, trebuie să le fim aproape. Bine, doar când există chemări și apeluri, interese pecuniare și spirale, nu în fiecare zi.

Locul părinților nu este în școli, ei nu se numără printre aleși, nu au fost văzuți sorbind nectarul educației. Desigur, există și excepții, pânza de păianjen a politicii din învățământ are multiple ramificații, se acceptă în mod derogatoriu și părinți.

De felul lor, profesorii sunt foarte toleranți. Nu au nicio problemă cu politizarea educației, răul absolut din care se adapă toate inechitățile, constrângerile, aberațiile, vulnerabilitățile și neputințele din sistem. Acceptă fără să murmure șefii nepotriviți, situații bizare și ordine tâmpe.

Sunt toleranți cu abuzatorii din școli, treaba lor este strict „să predea”. Nu au nicio problemă cu ghiozdanul greu, cu orele aiurite sau cu materia încâlcită. Totul se reduce la norme didactice și remunerație.

Nu îi interesează tăierile de burse, nu sunt banii lor, vor meritocrație exclusiv pentru elevi. Singurul deranj manifestat are legătură cu „lipsa de educație” a celor din clase: „copiii de pe vremuri erau altfel”. Desigur, părinții au înțeles pe dos, toate cerințele profesorilor au legătură cu binele elevilor.

Sistemul geme sub povara unor astfel de personaje nepotrivite. Nu își dau prea mult interesul pentru că salariile lor sunt mici, ei lucrează pentru bani, nu pentru elevi. Cei care vor „să învețe cu adevărat” îi caută la meditații.

În educație, separarea grâului de neghină este interzisă prin lege, de 35 de ani. Sistemul nu este capabil să se curețe din interior. Învățământul românesc rămâne un loc călduț pentru impostura educațională: extremismul, conspiraționismul, teoriile anti-știință etc. sunt tolerate constant de sistem, iar propagarea lor de către profesori nu produce consecințe.

Profesorii români sunt pur și simplu de neînlocuit. Orice discuție despre slaba pregătire profesională a unor cadre didactice este un sacrilegiu care trebuie sancționat exemplar.

Am semnalat public de mai multe ori problemele Educației și potențialele căi de urmat. Feedbackul – în special cel de pe „grupurile de profesori” – era concentrat pe negarea problemelor, penalizarea opiniei și ridiculizarea opinentului. Conținea cuvinte grele și atacuri la persoană. M-a surprins în mod neplăcut ostilitatea cu care a fost întâmpinată opinia critică pe tema educației.

În fapt, era o negare a căderii de a discuta despre educație, se insinua că privilegiul este exclusiv al profesorilor. Parteneriat educațional în toată regula! Intervenția mea era concentrată pe ideea unui sprijin condiționat din partea părinților: „Bateți-vă pentru copii și ne veți avea aproape, până acum nu ați făcut-o!”

În învățământ există și miracole, articolul nu se vrea a fi un rechizitoriu colectiv împotriva profesorilor. Din contră, este o reverență în fața profesorului decent, cu vocație, omul acela minunat care îți intră în suflet și care îți ghidează atent devenirea.

Un dascăl adevărat construiește, inspiră, motivează, susține, împărtășește, oferă, dăruiește. Dascălul adevărat nu își trădează principiile, este un adevărat monument al rezistenței în fața imposturii educaționale.

Pentru el educația nu este afacere, este menire. Nu epatează, nu se victimizează, nu urăște părinții și elevii, apare rar în lumina reflectoarelor. Nu recomandă edituri și manuale, platforme educaționale, excursii și opționale, tabere, cursuri inutile și after-uri doar pentru a obține venituri extrasalariale pe seama părinților.

Această tipologie umană și profesională merită tot respectul și toată susținerea de care părinții pot fi capabili.

Cunosc profesori din ambele categorii, diferența umană și profesională este colosală. Deși unii sunt binecuvântare și alții blestem, statul român pune între ei semnul egal.

Unii fac meditații pe bani grei cu grupe de 30 de elevi, alții pregătesc gratuit copii. Unii sunt aroganți, alții sunt empatici. Unii fac educația de rușine transformând-o într-o industrie perfidă – accesul la educație ar trebui să fie pentru toți, nu doar pentru privilegiați.

Alții trăiesc pentru elevii lor, dau totul și se încăpățânează să facă educație de calitate. Merită aprecierea tuturor! Nu toți profesorii sunt la fel.

Ministerul Educației ar trebui să investească în oglinzi la purtător. Ambele categorii de profesori cheamă părinții să le fie alături, se anunță un septembrie agitat în care copiii pierd din nou.

Nu încercați să îmi vindeți povestea „mai mulți bani în buzunarul profesorului înseamnă automat un învățământ mai bun”, nu sunt interesat să cumpăr. Banii nu pot cumpăra omenie.

În România, un învățământ meritocratic, nepolitizat, etic și empatic rămâne utopie sau rătăcire. Dezamăgitor este faptul că o astfel de educație nu pare a fi un obiectiv sau o năzuință a corpului profesoral autohton, preocupările sunt preponderent pecuniare.

Nu știu cum este prin alte raiuri, dar în Edenul nostru educațional nu există demoni. Avem doar profesori-îngeri, părinți nerecunoscători și elevi needucați.

Zeno Sustac este avocat, scriitor, doctor in filosofie, conflictolog, expert european in domeniul ADR, mediator, practician in insolventa, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

