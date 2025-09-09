Oficial din Educație: „Nu vedem o legătură între măsurile de criză și abandonul școlar”. Cum eșuează Executivul în comunicarea cu dascălii, în plin val de proteste

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a declarat, în cadrul conferinței de lansare a raportului anual privind educația al OCDE, „Education at a Glance 2025”, că nu vede „o legătură între măsurile de criză fiscală și bugetară în ceea ce privește abandonul școlar”.

Răspunsul vine la întrebările jurnaliștilor după analiza de impact realizată de Ministerul Educației cu privire la efectele pe care măsurile fiscal-bugetare impuse vara aceasta le vor avea asupra problemelor majore din sectorul de învățământ, mai ales când vine vorba de performanțele școlare ale elevilor și capacitatea sistemului de a-i menține pe aceștia înrolați în ciclurile învățământului obligatoriu.

Raportul OCDE publicat marți, 9 septembrie, arată, printre altele, că România se remarcă printr-un procent enorm care a urcat până la 16% în 2023 al copiilor de 6-14 ani care nu sunt înscriși la școală, față de o medie OCDE de doar 2% în același an. România cunoaște o scădere abruptă la acest parametru față de 2013, când 93% dintre copiii din această categorie de vârstă erau înscriși la școală, citează Edupedu.ro.

În răspunsul său, secretarul de stat Sorin Ion a relatat doar că „relația dintre măsurile luate prin legea 141 și actele normative subsecvente elaborate la nivelul Ministerului Educației nu constituie premisele unei creșteri a ratei de neparticipare”. Motivul invocat ar fi acela că măsurile vizează alte lucruri: situația cadrelor didactice, a directorilor și a organizării școlilor, „nu în mod direct elevii”. Totodată, potrivit sursei citate, oficialul a făcut trimitere la bursa socială păstrată „aproape în aceeași formă cu cea inițială”, fără să aducă în discuție tăierea numărului de burse de merit la care pot avea acces elevii din ciclul preuniversitar, măsură prezentă în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Declarațiile vin în contextul unui amplu protest al cadrelor didactice împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvern vara aceasta

Amintim că în cursul zilei de ieri, 8 septembrie, circa 30.000 de profesori s-au strâns, în prima zi de școală, în Piața Victoriei din București, unde a avut loc un miting de protest organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marș spre Palatul Cotroceni.

Cadrele didactice s-au declarat „profund nemulțumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Profesorii au cerut anularea măsurilor de austeritate, între care creșterea numărului de elevi la clase, micșorarea tarifului la plata cu ora, creșterea normei didactice cu două ore și tăierea burselor elevilor. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu liderii sindicali la Cotroceni, într-o ședință care a durat mai bine de două ore și care, potrivit declarațiilor făcute de sindicaliști, nu s-au soldat cu o soluție satisfăcătoare pentru dascăli. „Noi vom continua acțiunile de protest până la atingerea celor două obiective, iar greva generală nu este exclusă. Protestele vor continua. Profesorii vor fi în sălile de clasă mâine, dar nu se va preda”, au declarat liderii de sindicat.

