O învățătoare din Constanța este acuzată de părinții elevilor că este foarte agresivă cu copiii, atât verbal, cât și fizic. Femeia, care este pensionară, dar a fost reîncadrată în muncă din lipsă de personal, a fost înregistrată pe ascuns când îi numea pe elevi nesimțit, strâmb, urât, tâmpit, bolnav.

Vasilica Cosmiceanu, care este învățătoare la clasa I, la Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand din Constanța, este acuzată de părinți că are metode „neconvenționale” de predare, dar și de coerciție. Potrivit publicației Ziarul Amprenta, o mamă a făcut publice înregistrări din care reiese clar modul jignitor de adresare al cadrului didactic. Învățătoarea însă susține că nimic din cele declarate de mama elevei nu este adevărat ba, mai mult, în urma anchetelor deschise de instituțiile îndrituite, ea ar fi fost exonerată de orice culpă.

„De un an și ceva, a venit la clasă doamna învățătoare, care are niște metode „neconvenționale” de predare. De la jigniri precum „nesimțito”, „bolnavule”, „măgarule”, la loviri, pedepse cu colțul de rușine, îi pune pe copii să se lovească singuri peste gură, a lovit o fetiță cu cărțile în cap pentru că a uitat fișa acasă… Doamna a fost adusă în 2022, este ieșită la pensie și a fost adusă pentru a-i calma pe copii, fiind mai zvăpăiați. Copiii povesteau că sunt bătuți și jigniți. Doamna directoare ne-a tot spus că doamna învățătoare nu se vede pe înregistrare, că este cu spatele, că nu este adevărat…

Doamna directoare nu vrea să furnizeze niciun fel de înregistrări. Nu a dat nici poliției înregistrările, deși, în luna decembrie, a fost un episod foarte urât cu un copil din clasă. Noi cerem înregistrările de un an de zile conducerii școlii. Avem și plângere depusă la poliție. Doamna este, în continuare, sub urmărire penală, pentru abuz în funcție”, a povestit mama unuia dintre copii pentru ziarulamprenta.ro.

Tot aceasta spune că, întrucât școala nu a luat nicio măsură, a decis să facă singură dreptate, în numele părinților nemulțumiți de atitudinea învățătoarei.

“Înregistrările au fost șterse în perioada vacanței. Am ajuns la Poliție, la DGASPC Constanţa, am și proces cu doamna.

Pe 11 ianuarie 2024 am ajuns la DGASPC. Până la urmă, dacă nu am reușit să vedem înregistrările cu clasa, am recurs la microfoane. Sperăm ca, acum, cineva să ne creadă, în sfârșit. Am ajuns la consiliere psihologică, iar doamna a spus în clasă că acei copii sunt bolnavi, care trebuie făcuți bine.

Plângerea a fost înregistrată la IPJ Constanța în ianuarie 2024, si abia în februarie au decis începerea urmăririi penale.

Am fost chemată să discutăm, să ne împăcăm. Am spus, „Ok!”, dar vreau înregistrările video. Mi s-a servit aceeași poveste: au fost șterse. Doamna învățătoare nu a fost o zi chemată să se liniștească, să lipsească de școală. Suntem cam 6-7 copii în această situație”, a povestit mămica.

Pentru a demonstra cele afirmate, mămica fetiței a pus la dispoziția publicației constănțene câteva înregistrări făcute în timpul orelor de curs în care se poate auzi cum învățătoarea jignește elevii în timpul orelor de curs.

„(…) Extraordinar, ce bolnav este!

Dă-ți peste gură! Gura închisă, vreau liniște! Dă-ți, măi, una peste gură și tu, și tu! Dacă aud o șoaptă …

Ce fel de părinți ai tu? Ce fel de mamă? (…) Tu nu faci parte din clasă. Lipsești când vrei, nu aduci fișele. La ce Dumnezeu mai vii la școală? Să te ducă la grădiniță mama! Așa să-i spui. Ca nu ești bună de școală! (…)

Nu mai pot, nu pot să-mi mai fac orele din cauza unor nesimțiți. Te ridici și te duci la colțul de rușine la tablă, acolo. Haide, ridică-te! Hai, treci mai repede, ca să nu te târăsc! Acolo stai, la tablă, lipit cu spatele de tablă!

Tâmpita pământului! Mi-ai lipsit o săptămână şi te-a apucat vânzoleala! Ce ai? Dă-te fată și tu aici…

Ce ai? Urâtule ce ești! Nu pot să fac lecții din cauza lui. Nici n-a scris urâtul! Dar dă-ți scaunul că ți-l arunc pe geam!

Așa e în familia ta mă? Vorbiți toți? Ce obraznică, ce impertinentă fetiță, cum să fie o fată frumoasă acest copil obraznic…

Caracterul lui arată un copil urât! Păcat, că l-a făcut mama lui frumos! I-a dat mâini, i-a dat picioare, i-a dat ochi, are păr, are de toate, are și creier. Nu știe să își folosească creierul, îl folosește numai la neseriozități, crede că îl place lumea. (…) Voi, copii, puteți să fiți serioși, nu-i dați importanță, nu mai vorbiți cu el, până se face băiat serios. (…)

Vino încoace, strâmbule! Te-ai strâmbat de tot! (…) Măi, dar speriați mai sunteți!”.

Învăţătoarea neagă acuzațiile

În ciuda evidențelor, învățătoarea susține că nu este nimic în neregulă cu metodele sale de lucru la clasă cu elevii și că doar un părinte ar fi nemulțumit de atitudinea sa, restul fiind perfect de acord cu modul de lucru al cadrului didactic.

Cu o experiență de zeci de ani cu cei mici, învățătoarea Vasilica Cosmiceanu ne-a declarat că a fost solicitată să își reia locul la catedră tocmai datorită metodei de a lucra cu copiii. Mai mult, spune învățătoarea, nemulțumirile ar veni numai din partea mămicii care o acuză, restul părinților fiind extrem de mulțumiți de ea.

„Toate aceste acuzații sunt numai insinuările dânsei. Din moment ce sunt acte le școală, s-au parcurs toate etapele, cu comisiile de etică, cu Protecția Copilului…. Sunt toate actele la școală. A fost Inspectoratul Școlar la fața locului, s-au încheiat procese verbale, toate sunt niște neadevăruri. Am fost audiată de Inspectorat în Comisia de etică, apoi de Protecția Copilului, unde trebuia să participe și dânsa și nu a venit. Sunt dosare groase la școală…

Toți părinții sunt alături de mine, am preluat această clasă din cauză că fosta învățătoare nu a mai putut stăpâni copiii. Au insistat foarte mult părinții, sunt mulțumiți, încântați. Numai această doamnă este nemulțumită. Nu are pe nimeni din colectivul clasei care să îi fie alături.

A spus că va muta copilul de la școală. Eu cu fetița dumneaei mă înțeleg foarte bine. Dar, e ușor să faci rău împotriva unei școli și împotriva unor oameni care muncesc”, a declarat Vasilica Cosmiceanu.

Conducerea școlii nu a oferit deocamdată nicio reacție vizavi de acuzațiile care i se aduc cadrului didactic. Cazul învățătoarei a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar Constanța, care a deschis o anchetă aflată în curs de finalizare. „În etapa următoare, raportul respectiv va fi înaintat Consiliului de Administraţie al instituţiei noastre şi vor fi aplicate măsurile care se impun”, a transmis ISJ.

Situația este și în atenția poliției, care a transmis mamei reclamante că „aspectele sesizate în petiția înregistrată întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de „purtare abuzivă”, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 296 alin.2 din Cod Penal, fapt pentru care petiția a fost înregistrată în evidențele dosarelor penale cu autori cunoscuți”.

