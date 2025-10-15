Cum s-a îmbogățit o învățătoare dintr-o mică afacere care nu a costat-o nimic: "Averile se găsesc în nișe"

Becky Powell petrece, în medie, 10 ore pe săptămână realizând fișe digitale pentru colegii săi profesori, pe care aceștia le pot cumpăra.

Învățătoarea în vârstă de 41 de ani din Beaverton, Oregon, a câștigat anul trecut 125.500 $ din această activitate, potrivit documentelor revizuite de CNBC Make It. Ea postează seturile sale de fișe — concepute pentru a ajuta la predarea alfabetizării copiilor mici — în magazinul său online de pe Teachers Pay Teachers, un marketplace asemănător cu Etsy.

Magazinul lui Powell, Sight Word Activities, are în prezent 427 de produse diferite, de la descărcări gratuite până la un pachet de 20 de caiete, la prețul de 30 $. Când a început această activitate secundară în 2015, a câștigat suficient pentru a-și plăti în câteva săptămâni asigurarea auto lunară — aproximativ 60 $ — spune ea. După trei luni, venitul suplimentar acoperea plățile lunare ale împrumuturilor pentru studii, atât pentru ea, cât și pentru soțul ei.

Clasa ei a fost laboratorul de cercetare, iar talentul ei de a învăța copiii să recunoască cuvintele vizual a ajutat-o să ocupe o nișă pe site, spune Powell. Ea lucrează mai mult la activitatea secundară în timpul verii, pentru a avea un program mai flexibil în timpul anului școlar. Nu trebuie să cheltuiești bani pentru a începe, notează Powell: Teachers Pay Teachers are atât niveluri gratuite, cât și cu plată pentru vânzători. „Vânzătorii de bază” păstrează 55% din vânzări, în timp ce „vânzătorii premium” plătesc 59,95 $ pe an pentru a păstra 80% din vânzări.

Powell plătește acea taxă de abonament, la fel ca și soțul ei, Jerome — inginer IT cu normă întreagă, care gestionează un alt magazin pe Teachers Pay Teachers, numit Editable Activities. Magazinul lui a adus anul trecut încă 51.800 $, iar expertiza lui în optimizarea pentru motoarele de căutare a ajutat-o pe Powell să își lanseze magazinul, spune ea.

Aici, Powell discută despre ce ai nevoie pentru a începe o activitate secundară cu fișe, de ce a avut succes până acum și cum încrederea ei ca antreprenoare la prima experiență a ajutat-o să se dezvolte ca persoană.

CNBC Make It: Crezi că activitatea ta secundară poate fi replicată?

Powell: Da, cred că da — mai ales dacă ai o combinație între pasiune și cunoașterea pieței educaționale. Ai nevoie de aceste lucruri pentru a identifica golurile în învățare și pentru a-ți dezvolta intuiția.

Cum adică? Cum îți dezvolți această intuiție?

Este un lucru să ai o carieră într-o anumită piață. Este altceva să o cunoști cu adevărat, așa că trebuie să o cercetezi. Trebuie să găsești consumatori pentru acea piață și să îi intervievezi, astfel încât să o cunoști atât de bine încât să poți vedea lacunele.

Odată ce îmbini toate acestea, nu vei mai face ceva care „ar putea funcționa” sau „ar trebui să funcționeze”. Vei ști că va funcționa.

Ai început o afacere fără experiență antreprenorială. Te-a ajutat succesul activității secundare să îți construiești încrederea, în clasă sau în afara ei?

Am studiat educația, așa că nu am avut niciodată un mindset de afaceri sau de vânzări. Nu era domeniul meu. Jerome m-a ajutat să înțeleg SEO, marketingul și cum să intru în pielea consumatorilor. De aceea a fost un echilibru atât de extraordinar.

Dar a trebuit să depășesc mentalitatea „Ce să fac acum? Nu sunt în afaceri”. Acum văd că încrederea mea se reflectă în abilitatea și disponibilitatea mea de a-i învăța pe alții.

Am ajutat opt prieteni și colegi să își deschidă propriile magazine pe Teachers Pay Teachers. Nu îi taxează și nici nu aș face-o vreodată — mă entuziasmez când cei pe care îi mentorizez își văd propriul succes.

Mulți oameni au activități secundare, dar puțini câștigă șase cifre pe an. Care crezi că este cheia succesului tău?

Soțul meu îmi spunea mereu: „Averile se găsesc în nișe.” Găsește acel domeniu pe care îl poți face cu adevărat bine și concentrează-te pe el.

Pentru mine, nu era doar despre cum să îi învăț pe copii cuvintele vizuale. Era despre activități practice și instrumente ușor disponibile care să îi angajeze. Am perfecționat ideile, le-am detaliat, până când am găsit adevărata valoare la cel mai mic detaliu.

Deci, nu e doar o nișă. Este despre a-ți găsi nișa în cadrul unei nișe."

