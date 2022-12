Laura Piros, învăţătoare la Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” din Braşov, a fost desemnată profesor Merito în 2022 pentru că a devenit un veritabil creator de resurse educaționale, dar și formator pentru noile generații de învățători.

La nominalizarea sa a contribuit și crearea site-ului clasamea.eu, pe care l-a lansat în 2016. Scopul ei a fost să adune toate resursele educționale pe un site. Până acum, a postat 500 de articole cu activități de la clasa pregătitoare până la a IV-a, pentru aproape toate materiile.

„Înainte de a deschide site-ul, am tot postat materialele pentru clasa mea în grupurile de învățători de pe Facebook. Am văzut că sunt apreciate de colegi, care le-au dus în clasele lor și care, la rândul lor, au primit aprecieri din partea copiilor. Am zis că nu ar fi rău să le strâng într-un singur loc și să fie disponibile oricui dorește”, a povestit Laura pentru „Adevărul” cum i-a venit ideea înființării site-ului.

Sunt jocuri și fișe pe care ea le-a inventat pentru elevii ei și pe care apoi le explică pas cu pas în scris, în special pentru cadrele didactice care sunt la început de drum în învățământ. A fost totodată și un gest de mulțumire pentru colegii ei, care, la rândul lor, au inspirat-o când a avut nevoie. Site-ul are acum 5.000 de cititori unici pe zi și 40.000 de persoane care urmăresc pagina de Facebook.

La fiecare articol de pe site a făcut un material detaliat, ce le este destinat mai mult studentelor care vor să devină învățătoare decât profesorilor cu experiență, dar și părinților care vor să lucreze cu copiii și care au găsit în aceste materiale o sursă de inspirație.

Laura folosește multe jocuri inspirate din jocurile copilăriei în scopuri didactice. De pildă, prin jocul Twister, elevii de a IV-a au înțeles mai ușor metoda de calcul matematic a mersului invers.

Copiii au mers efectiv cu spatele și au rezolvat exercițiile prin schimbarea semnului matematic. Jocul de Lego este un alt material de lucru permanent la clasa Laurei. Îl folosește printre altele pentru exersarea ortogramelor și a înmulțirii, potrivit sursei citate.

