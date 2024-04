Insulă italiană invadată de capre. Autoritățile locale le oferă gratuit celor le prind doar să scape de ele

Pe micuţa şi îndepărtata insulă italiană Alicudi locuiesc doar aproximativ 100 de locuitori şi, în mod ideal, tot atâtea capre sălbatice. Dar anul acesta, raportul dintre oameni şi animale a devenit extrem de dezechilibrat, relatează CNN.

Insula este invadată de şase ori mai multe capre decât numărul dorit de locuitori şi are mai multe animale pe cap de locuitor decât în orice alt loc unde sunt prezente astfel de animale. Ca urmare, primarul Riccardo Gullo face apel la oricine poate pune umărul la rezolvarea problemei.

Gullo a declarat joi pentru CNN că nu-i pasă dacă cineva ştie sau nu ceva despre creşterea caprelor atâta timp cât are o barcă pentru a le scoate de pe insulă după ce le prinde. El a declarat că programul "Adoptă o capră" a fost creat deoarece autoritatea locală nu vrea să sacrifice animalele, care au invadat zonele rezidenţiale, au intrat în case, au rumegat tot ce au găsit prin parcurile publice, grădinile private şi gardurile vii şi au încercat să escaladeze zidurile de piatră care, de obicei, cedează sub greutatea lor.

Potrivit guvernului regional sicilian, caprele au fost introduse pe insulă în urmă cu aproximativ 20 de ani de către un fermier care apoi le-a eliberat. Timp de ani de zile, animalele - care nu sunt proprietatea nimănui - au păşunat singure pe versanţii stâncilor din Alicudi şi apar în aproape orice carte poştală cu insula vulcanică. Dar, lăsate în voia sorţii, acestea s-au reprodus într-un ritm uimitor.

Oricine este interesat să ia până la 50 de capre poate face o cerere oficială către comunitate până la 10 aprilie, a declarat primarul, deşi a adăugat că va prelungi termenul până când toate caprele vor fi adoptate. Solicitantul trebuie să trimită cererea prin e-mail către autoritatea locală şi să plătească o taxă de timbru de 16 euro pentru a o face oficială.

"Am primit cereri de la zeci de persoane de când am anunţat acest lucru", a declarat Gullo, inclusiv de la un fermier din insula vecină Vulcano, care produce brânză de capră. "În mod ideal, am dori ca oamenii să încerce să domesticească animalele, mai degrabă decât să le mănânce", a adăugat el. Cu toate acestea, autorităţile nu vor face verificări cu privire la intenţiile celui care adoptă caprele.

Odată ce i se vor repartiza caprele, cel care le adoptă are la dispoziţie 15 zile pentru a le prinde şi a le îndepărta de pe insulă.

Distribuirea cotelor de capre va continua până când efectivul de capre indigene se va reduce foarte mult. Câteva vor fi lăsate pentru a poza pentru turişti.

Alicudi are cei mai puţini locuitori dintre cele şapte insule Eoliene - lanţul din largul coastei nordice a Siciliei care include Stromboli şi Lipari.

Lăsând la o parte caprele, insula este, de asemenea, cunoscută pentru pâinea locală cu LSD, care a fost scoasă în afara legii în anii 1950, şi este o escală turistică populară pentru bărcile cu pânze şi pentru pasionaţii de vulcani, care pot vedea erupţiile constante ale vulcanului Stromboli din apropiere.

Insula cu teren accidentat are un mare con vulcanic ce se ridică din Marea Tireniană. Nu are hoteluri şi nici drumuri. În schimb, transportul se face cu catâri şi măgari care merg pe cărări abrupte, potrivit site-ului Visit Sicily.

Pe de altă parte, Alicudi nu este primul loc care se confruntă cu o populaţie neaşteptată de capre rătăcitoare. În luna iunie, un cartier din McKinney, Texas, s-a trezit cu o privelişte şocantă: 40 de capre fugare care se plimbau pe lângă peluzele rezidenţilor - şi se înfruptau din ele -, după ce s-au desprins dintr-o turmă ce păştea la un complex din apropiere. Iar pe fondul lockdown-ului din cauza coronavirusului, în martie 2020, locuitorii din Llandudno, în Ţara Galilor, au observat turme de capre cutreierând străzile, după ce mai mult de o duzină de animale s-au aventurat să coboare de pe dealul de deasupra oraşului.