Roman condamnat in Austria la doi ani de inchisoare pentru trafic de migranti

Un tribunal din Viena a condamnat vineri la doi ani de inchisoare un sofer roman acuzat de trafic de fiinte umane dupa ce a transportat in Austria 26 de migranti intr-un camion pe care l-a inchis prin sudarea usilor.

Politia austriaca a salvat acest grup de migranti, printre ei numarandu-se si doi copii in varsta de 5 si 6 ani care erau foarte deshidratati si au fost la un pas de moarte. Cei 26 proveneau din Siria, Afganistan si Bangladesh, relateaza agentia Reuters.

Un purtator de cuvant al tribunalului austriac a declarat ca soferul roman, in varsta de 30 de ani, nu va avea posibilitatea sa inainteze recurs.

Politia i-a oprit vehiculul in timpul unei razii efectuate in apropierea orasului St. Peter am Hart, situat la granita cu Germania, tara care este destinatia preferata a celor mai multi dintre sutele de mii de migranti arabi, africani si asiatici veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune.

Respectiva razie a fost organizata la numai doua zile dupa ce 71 de migranti au fost gasiti morti intr-un camion abandonat pe banda de urgenta a unei autostrazi austriece.

