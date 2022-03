Avertismentul UE: Odata cu apropierea iernii se profileaza o catastrofa a refugiatilor

Uniunea Europeana (UE) a avertizat luni ca se profileaza o iminenta "catastrofa" umanitara, in contextul in care zeci de mii de persoane traverseaza Balcanii catre nordul Europei in timp ce se apropie iarna.

Peste 770.000 de persoane au sosit anul acesta in UE pe mare, punand in dificultate autoritatile frontaliere si centrele de primire. Multe dintre ele au strabatut pe jos Balcanii, in cautarea unui refugiu sau unui loc de munca in tari ca Germania sau Suedia, relateaza AP in pagina electronica.

Cele 28 de state membre UE s-au angajat sa furnizeze experti si fonduri pentru a ajuta la gestionarea acestei urgente si sa imparta refugiati intre ele.

Insa resursele promise sunt mobilizate dureros de greu.

"Uniunea Europeana trebuie sa faca totul pentru a evita o catastrofa odata cu apropierea iernii", a declarat ministrul luxemburghez de Externe Jean Asselborn la finalul ultimei dintr-o lunga serie de reuniuni la nivel inalt pe tema acestei provocari. "Nu putem lasa oamenii sa moara de frig in Balcani", a subliniat el.

Agentia europeana pentru protectia frontierelor externe Frontex a solicitat, in cadrul unor eforturi de a gestiona afluxul, 775 de ofiteri suplimentari, insa statele membre au oferit pana in prezent doar jumatate. Slovenia a cerut sa fie ajutata cu inca 400 de ofiteri de politie. Dupa aproape trei saptamani, a primit promisiuni pentru mai putin de jumatate.

Un plan vizeaza o redistribuire a 160.000 de refugiati din Grecia si Italia, insa abia 100 de persoane au fost mutate pana in prezent.

"Trebuie sa trecem de la zeci la mii", a indemnat comisarul european pentru Migratie Dmitris Avramopoulos dupa reuniunea de la Bruxelles.

Asselborn a anuntat ca ministrii au discutat despre infiintarea unor "centre de triere" in Balcani, in care refugiatii sa fie inregistrati si sa li se ofere informatii in drumul catre nord. Insa ei sunt nevoiti sa accepte sa fie amprentati, ceea ce unii refuza.

Ministrul francez de Interne Bernard Cazeneuve a declarat ca tara sa s-a angajat sa primeasca 30.000 de refugiati "in saptamanile si lunile urmatoare".

El i-a indemnat pe partenerii UE ai Frantei sa-si respecte angajamentele si sa aplice reglementarile in vigoare cu privire la repatrierea persoanelor care nu se califica pentru azil.

"Solidaritatea nu poate functiona daca nu suntem suficient de hotarati sa implementam masurile pe care le-am convenit deja", a avertizat Cazeneuve.