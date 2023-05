Comisia Europeana cere statelor membre Schengen sa redeschida granitele interne

Tarile Uniunii Europene trebuie sa redeschida granitele interne pana la sfarsitul acestui an, pentru a salva zona de libera circulatie Schengen, se arata intrun proiect de raport al Comisiei Europene.

Solicitarea vine in conditiile in care pe tot cuprinsul Europei sunt ridicate ziduri, garduri si se impun controale la granita, pe fondul afluxului de imigranti, scrie The Guardian. Din septembrie 2015 incoace, opt tari din cele 26 state membre ale zonei Schengen au reinstituit controalele la granita.

Aceste controale "pun sub semnul intrebarii buna functionare a zonei de libera circulatie Schengen", se arata in proiectul de raport ce va fi publicat vineri. "Este timpul ca statele membre sa se uneasca in interesul comun pentru a pastra unul din cele mai mari succese ale Uniunii", se mai arata in textul citat.

1.400 de miliarde de euro ar putea costa colapsul Schengen

Zona Schengen se afla sub presiune din cauza imigrantilor si prabusirea sa poate duce integrarea europeana inapoi cu cateva decenii. De asemenea, arata ca statele membre vor plati un pret economic ridicat daca dispare zona de libera circulatie.

Comisia doreste ca statele membre sa ridice controalele la granita "cat de rapid posibil" si cu "data tinta clara de noiembrie 2016". In acelasi timp insa, Bruxellesul doreste controale mai amanuntite la granitele externe ale UE si va repeta avertismentul adresat Greciei, care trebuie sa-si imbunatateasca controlul la granita pana in mai, alfel va fi scoasa din Schengen.

Raportul vine inainte de summitul de urgenta UE-Turcia din 7 martie, cand UE va solicita Ankarai sa faca mai mult pentru a stavili influxul de imigranti.