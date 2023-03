Criza refugiatilor: Mai mult de un milion de migranti au venit in Europa in 2015

Foto: Facebook/International Organization for Migration

Numarul migrantilor si refugiatilor care au ajuns in acest an, pe mare si pe uscat, pe continentul european a depasit pragul de un milion, alti 3.600 de oameni pierzandu-si viata sau fiind dati disparuti in aceasta tentativa.

Din numarul total, 972.500 de persoane au ajuns in Europa traversand Mediterana, iar 34.000 au sosit pe ruta terestra, prin Turcia, au anuntat marti, la Geneva, Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) si Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), intr-un comunicat comun, informeaza Reuters si DPA.

"Una din doua persoane care au traversat Meditarana in acest an - adica o jumatate de milion de oameni - a fost un sirian care incerca sa fuga de razboiul din tara sa. Afganii au fost in procent de 20%, iar irakienii de 7%", precizeaza cele doua organizatii internationale.

Din totalul celor 1.005.504 de sosiri in Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, Malta si Cipru pana la data de 21 decembrie, marea majoritate, adica 816.752, au fost consemnate in Grecia, afirma OIM.

"Stim ca migratia este inevitabila, este necesara si este de dorit. Nu este insa suficient sa-i numaram pe cei care sosesc sau pe cei aproape 4.000 care au disparut ori s-au inecat. Trebuie sa si actionam. Migratia trebuie sa fie legala si sigura pentru toti - atat pentru migrantii insisi, cat si pentru tarile care vor fi noua lor casa", a subliniat directorul general al OIM, William Lacy Swing, in comunicatul amintit.

In timp ce UNHCR se asteapta ca migratia sa continue intr-un ritm similar in 2016, purtatorul de cuvant al OIM, Joel Millman, a estimat ca o prognoza este imposibil de facut.

"Sunt atat de multe de luat in calcul, rezolvarea razboiului din Siria, deciziile de protejare a frontierelor europene. Nu ne-am gandit niciodata ca se va ajunge la acest nivel. Speram doar ca oamenii sunt tratati cu demnitate", a afirmat Millman.

Peste 60 de milioane de persoane stramutate, la nivel mondial

La nivel mondial, numarul refugiatilor si al persoanelor stramutate intern a depasit 60 de milioane, a anuntat saptamana trecuta UNHCR.

"Nu inteleg de ce oamenii insista ca aceasta este o problema europeana. Este o problema globala", a declarat marti Michael Moller, director general al Biroului Natiunilor Unite de la Geneva, intr-o conferinta de presa.

Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel la o "reinstalare masiva" a sirienilor si altor refugiati in interiorul Uniunii Europene, el cerand statelor comunitare sa recunoasca contributia refugiatilor si migrantilor, si sa onoreze ceea ce el a numit "valorile europene fundamentale: protejarea vietilor, apararea drepturilor omului si promovarea tolerantei si diversitatii".