Migrantii care nu respecta interdictia de intrare pe teritoriul unui stat UE pot fi incarcerati

Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a stabilit joi ca un stat al Uniunii Europene ii poate pedepsi cu inchisoarea pe migrantii care reintra ilegal pe teritoriul sau dupa ce au fost expulzati.

Decizia instantei cu sediul la Luxemburg va fi analizata cu atentie in UE in contextul actualei crize a migrantilor, transmite Reuters.

Curtea Europeana de Justitie a examinat cazul unui cetatean albanez care a fost deportat din Italia in 2012, dar a revenit in aceasta tara, incalcand interdictia de intrare impusa pe o perioada de 3 ani.

Prin decizia de joi, judecatorii CEJ au stabilit ca legea italiana care pedepseste astfel de infractiuni cu inchisoare de 1 an la 4 ani este conforma cu legislatia Uniunii Europene.

Mai mult de o jumatate de milion de migranti au ajuns in Uniunea Europeana in cursul acestui an. Unii dintre ei, cum sunt refugiatii sirieni, sunt eligibili pentru a primi azil, in timp ce altii, mai ales cei din tarile Balcanilor Occidentali, sunt in general migranti economici care trebuie sa revina in statele de origine.