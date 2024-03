Tara UE care trimite imigrantii nedoriti pe o insula unde se fac cercetari pentru bolile animalelor

Parlamentul danez a aprobat, joi, finantarea planului privind trimiterea imigrantilor condamnati pe o insulita din sud-vestul Copenhagai, in pofida criticilor ONU si a opozitiei locale.

Danemarca isi inaspreste tot mai mult politica in materie de imigratie, context in care Guvernul vrea sa trimita pana la 100 de persoane care si-au ispasit sentintele, dar nu pot fi deportate din cauza riscului de a fi torturate sau executate in tarile de origine, pe insula Lindholm, transmite Reuters.

Finantarea acestui plan a fost inclusa in bugetul de stat pe 2019, adoptat joi de Legislativ.

Un centru pentru persoane care au suferit condamnari pentru diverse infractiuni - mergand de la crima si viol pana la infractiuni mai putin grave - va fi infiintat in 2021 si va costa 759 milioane de coroane daneze (115 milioane de dolari).

Insula Lindholm este folosita in prezent drept laborator si crematoriu pentru cercetari in domeniul gripei porcine, rabiei si altor boli contagioase la animale.

Singurul feribot care deserveste insula de 3 hectare din sud-vestul capitalei se numeste, elocvent, "Virus".

Planul a provocat opozitia municipalitatii din Vordingborg, din care face parte Lindholm. "Oamenii cred ca nu aceasta este solutia la problemele reale", a declarat primarul Mikael Smed inaintea votului de joi.

Comisarul ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a exprimat, miercuri, preocupari serioase in legatura cu intentia autoritatilor daneze.

Majoritatea imigrantilor cu condamnari si care nu pot fi extradati se afla acum intr-un centru din Iutlanda, in vestul tarii.

Conform planului, aceste persoane vor putea parasi insula Lindholm pe timpul zilei, dar vor trebui sa raporteze unde se deplaseaza si sa revina seara.